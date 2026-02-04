聽新聞
冷眼集／抗中殺紅眼 內政部聽得進邱垂正的話？

聯合報／ 本報記者林河名

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀昨宣誓就職。但對於李未能放棄陸籍，內政部仍窮追猛打。陸委會主委邱垂正昨扮「公道伯」，直言曾告訴內政部，陸配會有「放棄困難」的問題。但內政部「抗中」殺紅眼，連陸配參政權也不放過。

對於國籍問題，李貞秀昨出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理。她已陳明會提供資料，就待內政部查核，便可確認她是否有放棄陸籍的動作。

但現在問題卡在法律適用及事實不能。法律方面，內政部以其「兩國論」的法律認知，硬生生要求具陸配身分的公職必須依「國籍法」規定，在到職日一年內完成喪失其他國籍。此一法律認知，無視兩岸特殊關係及中華民國憲法仍為「兩岸一中」架構，無異強作解人，也造成陸配參政的嚴重干擾。

事實方面，即使陸配公職向對岸申請放棄國籍，因為對岸並不承認中華民國（台灣）是主權國家，根本不會准許，誠如邱垂正所說，陸配確有「放棄困難」的問題。對於「事實不能」硬作要求，無異強人所難。

在李貞秀事件上，內政部既在法律上強作解人，又在事實上強人所難，雖是向綠營支持者表忠，卻立下行政部門故意刁難的惡例。賴政府至今一再姑息內政部，豈非從根本就想否定陸配參政的權利？這當真是口口聲聲「支持新住民」該有的作為？

