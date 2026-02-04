聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／活用兩個太陽 穩撐第三勢力

聯合報／ 本報記者林銘翰

民眾黨歷經潮起潮落，隨著前黨主席柯文哲交保、現任黨主席黃國昌離開國會，民眾黨立委大換血，國會新會期藍白合作，以及年底九合一選舉的挑戰和試煉接踵而來，考驗民眾黨能否延續影響力，成為藍綠兩大黨之外穩健的第三勢力。

柯文哲因司法案件被關押一年，對民眾黨是一大打擊，臨危接下黨主席的黃國昌率黨籍立委在國會戰場與藍營友軍結盟，藍白聯手監督民進黨政府，藍白也將合作力拚年底選舉。藍白密切合作，對民進黨形成威脅，綠營譏諷「（小）草比（國）蔥多」、「白」成「小藍」、「兩個太陽」，意圖分化藍白、也挑撥柯文哲和黃國昌。

黃國昌接受聯合報專訪，承諾新北不會三腳督，此原則適用所有藍白合作縣市，不會出現三組人馬，這是民眾黨對藍白合作的明確保證與誠意；他也透露與柯文哲早有共識，年底選舉最大戰略目標就是藍白合力插旗高雄下架民進黨，這也是柯文哲要長駐南部的目的。

柯文哲、黃國昌一南一北的戰略布局，意在牽制民進黨，也有助民眾黨拓展地方組織。柯黃靈活善用「兩個太陽」啟動雙引擎，可與國民黨密切合作，也能因應時勢拉開距離。

小黨拓展票源不易，選戰策略更顯重要。黃國昌領軍的民眾黨，正在走一條務實路線；唯有在野同心打贏這一仗，兩年後才有入主中央執政機會，民眾黨也才能維持第三勢力影響力不墜。

藍白合 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

【重磅快評】柯文哲的「藍」海策略 藍白小雞肉搏戰

怎麼了？柯文哲突拋「藍白分」惹議 白營創黨大老喊冤：不能欺人太甚

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人

相關新聞

觀察站／活用兩個太陽 穩撐第三勢力

民眾黨歷經潮起潮落，隨著前黨主席柯文哲交保、現任黨主席黃國昌離開國會，民眾黨立委大換血，國會新會期藍白合作，以及年底九合...

黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

國民黨主席鄭麗文規畫今年上半年訪陸，與中共總書記習近平會晤。對於鄭麗文的兩岸路線，民眾黨主席黃國昌昨坦言，民眾黨支持者當...

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

行政院提出一點二五兆元軍購特別條例草案遭藍白阻擋，僅付委民眾黨團版本。民眾黨主席黃國昌昨質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關...

邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正...

賴總統：不審預算只交流 台灣危險

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，...

冷眼集／抗中殺紅眼 內政部聽得進邱垂正的話？

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀昨宣誓就職。但對於李未能放棄陸籍，內政部仍窮追猛打。陸委會主委邱垂正昨扮「公道伯」，直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。