黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

國民黨主席鄭麗文規畫今年上半年訪陸，與中共總書記習近平會晤。對於鄭麗文的兩岸路線，民眾黨主席黃國昌昨坦言，民眾黨支持者當然有雜音，畢竟兩黨ＤＮＡ不同；他認同兩岸一定要對話交流，但重點是兩岸交流時，「必須知道對方要什麼，我們要守住什麼」，不可能讓對方予取予求。

黃國昌表示，兩岸之間的交流要有原則，同時也必須務實，原則與務實是民眾黨面對兩岸關係的態度，他完全不排斥與北京方面交流，但目前看不到做這件事情對民眾黨關心的議題與目標有何幫助，因此現在沒有放在待辦事項清單。

民眾黨前主席柯文哲主張「兩岸一家親」，黃國昌說，這句話太過簡略，因此被綠營政治操作空間就大，換作是他，不會用這麼簡略的詞彙。

此外，立院日前三讀修正黨產條例，鄭麗文表示將再修正黨產條例，討回五十億元國民黨黨產，用來償清積欠黨工退休金，剩餘捐作公益。不過，黃國昌表態反對，他連說兩次「我不會答應」；他說，這與政黨之間合作沒有關係，「是基本價值問題」。