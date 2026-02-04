聽新聞
黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

聯合報／ 記者劉懿萱林銘翰周佑政／專訪

行政院提出一點二五兆元軍購特別條例草案遭藍白阻擋，僅付委民眾黨團版本。民眾黨主席黃國昌昨質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關稅談判內容，國人和在野黨都不清楚，怎麼審？他也批評美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。

黃國昌昨接受聯合報專訪表示，大家原先不知道一點二五兆元有三分之一不是對美軍事採購，直到他訪美返台後揭露，民進黨政府才匆忙說，本來就不是全部對美軍購，那為何一開始不說清楚？立法院已做成決議要求賴總統針對軍購特別條例草案國情報告，他喊話賴總統：「如果想通過行政院版本，就出來公開辯論，若大部分民眾認為有道理，民眾黨八票全部支持。」

黃國昌透露，在國會還不清楚軍購特別條例細項，賴政府就要通過特別條例，美方也認為很誇張；一月十九日立院外交及國防委員會邀請國防部報告，他訪美時就知曉，「顯然有個聲音告訴台灣政府，你們這樣搞太離譜」。

ＡＩＴ處長谷立言對一點二五兆元軍購特別預算表達歡迎，並強調自由不是免費。黃國昌說，谷立言態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

賴總統昨表示台美關稅談判成果得來不易，盼立院依法審查。黃國昌說，談判連簽了什麼都不知道、所有事情都是秘密，賴政府是否承諾去阿拉斯加投資？要投資多少錢？換什麼回來？有誰知道？協議連送都沒送到立法院，如此就要國會支持，「這裡是台灣的立法院，不是北京人民大會堂」。

軍購特別預算 黃國昌 台美關稅 谷立言

相關新聞

觀察站／活用兩個太陽 穩撐第三勢力

民眾黨歷經潮起潮落，隨著前黨主席柯文哲交保、現任黨主席黃國昌離開國會，民眾黨立委大換血，國會新會期藍白合作，以及年底九合...

黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

國民黨主席鄭麗文規畫今年上半年訪陸，與中共總書記習近平會晤。對於鄭麗文的兩岸路線，民眾黨主席黃國昌昨坦言，民眾黨支持者當...

邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正...

賴總統：不審預算只交流 台灣危險

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，...

冷眼集／抗中殺紅眼 內政部聽得進邱垂正的話？

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀昨宣誓就職。但對於李未能放棄陸籍，內政部仍窮追猛打。陸委會主委邱垂正昨扮「公道伯」，直...

