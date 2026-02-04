聽新聞
邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

聯合報／ 記者陳宥菘鄭媁／台北報導

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正昨回應稱，宋濤的談話不友善、不單純，聽起來像是在訓話，不是在交流。對國民黨執意迎合中共以所謂的「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎進行論壇，我方表達遺憾。

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京，大陸國台辦主任宋濤前晚設宴接待。與會人士轉述，當晚氣氛融洽、互動熱絡，宋濤逐桌敬酒；雙方也提到，兩岸語言一樣，交流起來是最容易的事，希望能有更多在民生方面的交流往來。

當天晚宴席開十桌，與會人士轉述，原以為會是非常官方、嚴肅的晚宴，但陸方依據論壇各主題分組的兩岸產學界代表與專家同桌，安排用心，席間大家愉快交流，收穫良多，有了前晚的非正式活動為後面的論壇暖身，雙方也有更多對話空間。

與會人士表示，陸方代表提及，兩岸雙方優勢不同，希望未來能有更多交流與合作機會。

宋濤昨提及，大陸將繼續發布促進兩岸經濟交流合作、便利人員往來的措施，包含推動兩岸旅遊交流合作，陸委會透過書面重申，我方對於恢復兩岸觀光，先由「小兩會」溝通的政策沒有改變；我方台旅會已於去年二月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回復我方。陸客來台觀光已中斷多年，兩岸情勢有很大改變，國人赴陸旅遊人身安全，因陸方不斷增修國安新規產生新威脅，須由雙方業務主管部門就相關事項進行協調及溝通，並避免過去亂象。

針對國民黨主席鄭麗文規畫今年出訪順序「先陸後美」，預計上半年與中共總書記習近平會談，邱垂正指出，國內任何政黨或者團體赴陸交流，一定要遵守兩岸條例規範，也希望要秉持著對等尊嚴，不預設前提的原則，共同維護國家整體的主權尊嚴、國家利益。

宋濤 國台辦

