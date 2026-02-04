聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：不審預算只交流 台灣危險

聯合報／ 記者周佑政張文馨／台北報導

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，面對中國威脅時，在野黨不能夠不審議中央政府總預算案、不審議國防特別預算條例草案，只進行國共的合作，「這對台灣來講是危險的」。

賴總統表示，民進黨政府不只重視台美關係、台灣與世界各國的國際關係，也非常重視兩岸關係；從前總統蔡英文上任後清楚講明，「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服，也不會走回頭路」；他上任時也特別提到，希望經由交流、對話合作達到和平共榮的目標。

賴總統說，只要中國正視中華民國存在的事實，願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，只要能對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮，這是從蔡英文到他，近十年來，「我們的兩岸路線，持續保持善意」。

賴總統也說，希望台灣跟國際社會能看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不該被解讀為挑釁；他希望在野黨進行國共交流的同時，也不能忘記，國民黨身為國會最大在野黨、跟民眾黨結合與主導的國會，應盡的責任。

賴總統表示，推動國政是他、行政院長及行政團隊的責任，監督則是國會的責任；國會有義務審議總預算案，在野黨有責任審議國防特別預算條例草案；特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、不審國防特別預算條例草案。

賴總統說，相信社會大眾很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊、厚實的底氣、要有強大的國防安全力量，才有辦法對等進行兩岸交流，希望國民黨能了解。針對台美關稅談判，期盼立法院能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，守護這份得來不易的談判成果。

賴清德 國共

延伸閱讀

委國臨時總統任命美制裁對象當部長 內外勢力間走鋼索

賴總統：持續推動閱讀與文化幣政策 厚實國家文化發展

淫魔案 眾院喊祭藐視國會罪投票 柯林頓夫婦改口到場作證

鐵腕右翼打擊黑幫 39歲費南德茲壓倒性勝選哥斯大黎加總統

相關新聞

觀察站／活用兩個太陽 穩撐第三勢力

民眾黨歷經潮起潮落，隨著前黨主席柯文哲交保、現任黨主席黃國昌離開國會，民眾黨立委大換血，國會新會期藍白合作，以及年底九合...

黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

國民黨主席鄭麗文規畫今年上半年訪陸，與中共總書記習近平會晤。對於鄭麗文的兩岸路線，民眾黨主席黃國昌昨坦言，民眾黨支持者當...

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

行政院提出一點二五兆元軍購特別條例草案遭藍白阻擋，僅付委民眾黨團版本。民眾黨主席黃國昌昨質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關...

邱垂正：宋濤談話不友善 像在訓話

國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正...

賴總統：不審預算只交流 台灣危險

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，...

冷眼集／抗中殺紅眼 內政部聽得進邱垂正的話？

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀昨宣誓就職。但對於李未能放棄陸籍，內政部仍窮追猛打。陸委會主委邱垂正昨扮「公道伯」，直...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。