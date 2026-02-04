賴總統：不審預算只交流 台灣危險

總統府昨舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（ＥＰＰＤ）記者會，針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴陸參與國共智庫論壇，賴清德總統表示，面對中國威脅時，在野黨不能夠不審議中央政府總預算案、不審議國防特別預算條例草案，只進行國共的合作，「這對台灣來講是危險的」。

賴總統表示，民進黨政府不只重視台美關係、台灣與世界各國的國際關係，也非常重視兩岸關係；從前總統蔡英文上任後清楚講明，「承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服，也不會走回頭路」；他上任時也特別提到，希望經由交流、對話合作達到和平共榮的目標。

賴總統說，只要中國正視中華民國存在的事實，願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，只要能對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮，這是從蔡英文到他，近十年來，「我們的兩岸路線，持續保持善意」。

賴總統也說，希望台灣跟國際社會能看見台灣守護國家的決心，守護民主、守護主權不該被解讀為挑釁；他希望在野黨進行國共交流的同時，也不能忘記，國民黨身為國會最大在野黨、跟民眾黨結合與主導的國會，應盡的責任。

賴總統表示，推動國政是他、行政院長及行政團隊的責任，監督則是國會的責任；國會有義務審議總預算案，在野黨有責任審議國防特別預算條例草案；特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、不審國防特別預算條例草案。

賴總統說，相信社會大眾很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊、厚實的底氣、要有強大的國防安全力量，才有辦法對等進行兩岸交流，希望國民黨能了解。針對台美關稅談判，期盼立法院能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，守護這份得來不易的談判成果。