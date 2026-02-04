聽新聞
論壇共識 恢復兩岸直航正常化

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

國共智庫共同主辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」經深入交流討論，昨天落幕時提出五方面、十五條共同意見，包括盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；盡快實現福建、上海民眾赴台團隊旅遊，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊；加強兩岸新興產業領域合作等。

國共兩黨及兩岸相關領域的代表人士、專家學者就「觀光旅遊交流」、「產業交流合作」、「環境永續發展」等三項議題深入交流研討。

經過討論，雙方提出五個方面、十五條共同意見。第一，推動解除民進黨對兩岸人員往來的人為限制，為兩岸各領域交流合作排除障礙，包括：盡快全面恢復兩岸海空客運直航正常化；允許兩岸航空公司、港航業者根據兩岸空運、海運安排和市場需求，自主調整航線網絡、安排班次和班期，為兩岸民眾提供更加便捷高效的海空運輸服務。同時深化兩岸觀光旅遊交流合作，逐步擴大大陸民眾赴金門、馬祖旅遊；支持兩岸業界舉辦各類旅遊推廣及座談聯誼活動，努力為恢復兩岸雙向旅遊創造更好條件和環境。

其次，推動兩岸企業、研究機構、行業組織加強交流，促進兩岸精密機械、智慧製造技術交流、人才培訓與產業合作，促進兩岸在技術創新與制定相同標準方面達成更多共識。支持兩岸企業進行產業鏈綠色升級，促進能源生產、輸送、消費各環節低碳發展，加強新能源領域技術交流，鼓勵台資企業參與大陸新能源產業高質量發展，以新能源汽車、鋰電池和太陽能產業「新三樣」產業為重點方向，合作拓展全球市場。

第三，探索兩岸醫療康養合作新路徑，包括推動醫療衛生界交流合作。支持醫學院校和醫療機構人員互訪、醫學專業人才培訓等交流合作；整合兩岸中醫藥資源與技術；推動老年康復、慢病管理、康養服務等領域技術科研合作。

第四，深化兩岸環保領域交流合作。支持兩岸企業、研究機構、民間組織等在清潔能源、生態修復、固廢資源化利用等領域加強交流協作。

第五，強化兩岸防災減災合作，深化兩岸防災減災專業交流合作；積極為台灣水利專業人才參與大陸水利治理創造條件。

國共論壇 能源

