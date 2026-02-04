走向世界vs.二次西進 賴清德總統喊話國人做選擇
總統府舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會同一時間，國民黨率團在中國大陸參加國共論壇。
對此，賴清德總統認為，台灣到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚的選擇。
此刻舉行EPPD成果說明會，賴總統解釋，不是刻意要跟國民黨前往中國所進行的計畫同一時間，但剛好可以讓國人做對比。台灣到底要繼續攜手美國、日本、歐洲友盟國家走向世界，還是要再度鎖進中國，去推動所謂的二次西進，可以讓國人做一個清楚的選擇。
賴總統強調，政府非常重視兩岸關係，只要承諾不變、善意不變，台灣不會在壓力下屈服，也不會走回頭路。
賴總統直言，兩岸共同敵人是天災、地變、傳染病，兩岸也有共同的目標，就是創造兩岸人民福祉。只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由、民主生活的方式，能夠對等、尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。
他希望國際社會看見台灣守護國家的決心。守護民主、主權，不應該被解讀為挑釁，希望在野黨進行國共交流的同時，別忘記身為國會最大在野黨、主導國會應盡的責任。
