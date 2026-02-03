快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

接見中北歐議員訪團 江啟臣盼共建民主科技供應鏈

中央社／ 台北3日電
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片
立法院副院長江啟臣。圖／聯合報系資料照片

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康及民進黨立委陳秀寳等人陪同下，接見「中北歐國家國會議員訪問團」一行8人。江啟臣期許未來雙方能在人工智慧（AI）等領域深化合作，共同建構「民主科技供應鏈」，打造穩定且長遠的合作平台。

江啟臣對訪團來訪表達熱烈歡迎，並特別致贈象徵吉祥與好運的紅包袋予團員。江啟臣致詞時表示，他代表立法院及院長韓國瑜，誠摯歡迎來自立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭、德國、波蘭、瑞典及烏克蘭等7國的國會議員。

他指出，訪團成員皆為台灣長期且堅定的民主夥伴，不僅多次在國際場合為台灣發聲，亦有多位議員曾多次訪台，充分展現台歐民主夥伴關係的深厚基礎與持續深化的交流成果，也彰顯台灣與歐洲國會間穩定且延續的互動情誼。

江啟臣進一步指出，儘管台灣與中北歐在地理上相距遙遠，但在自由、民主與法治等核心價值上高度契合，彼此堪稱「價值零距離」。台灣密切關注歐洲在政經與安全領域的脈動，對俄烏戰爭及區域衝突感同身受，期盼戰火早日平息，恢復世界和平穩定。

他強調，在當前國際情勢下，台灣與中北歐國家同樣身處安全挑戰前線，面臨相似的地緣政治壓力。他也對中北歐國家在艱困環境中展現的堅韌精神表達高度敬意，並期許未來雙方能在人工智慧（AI）、再生能源及氫能開發等領域深化合作，共同建構「民主科技供應鏈」，打造穩定且長遠的合作平台。

訪團團長、立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）表示，訪團成員多為各國國會外交及國防相關委員會成員，對地緣政治挑戰所帶來的安全威脅具有深刻體認。

他說，戰爭對歐洲並非遙遠議題，各國必須及早在安全與經濟層面提升因應能力，盼此行能深入瞭解台灣在國家安全、經貿發展及關鍵基礎設施防護等方面的經驗，並就海底電纜風險管理等國際合作倡議交換意見。

在雙邊交流中，陳永康對訪團長期致力於維護區域安全表達高度敬意，並指出各國應共同關注國防軍備的永續性與整體韌性，持續深化軍事專業教育與人才培育，同時加強關鍵基礎設施（如電力系統）的防護與合作，以全面提升民主國家的安全防衛能力。

陳秀寳表示，台灣與中北歐國家在民主價值及產業發展上有廣泛的合作空間，她並指出，夥伴關係不僅止於安全層面，更應擴及經濟、文化、教育及學術等多元面向，期盼未來持續深化交流，共同捍衛普世價值並提升社會韌性

雙方並就國防軍備、科技發展、兩岸情勢、地緣政治、數位治理及永續發展等議題廣泛意見交換。此次會晤歷時約1小時，氣氛友好融洽，於互贈紀念品及合影後圓滿結束。

江啟臣 俄烏戰爭 陳秀寳 社會韌性 國民黨 民進黨

延伸閱讀

款宴日本台商訪問團 江啟臣：立院永遠是最堅實的娘家

影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

影／國民黨台中市長提名協議採全民調？江啟臣：由黨中央說明

相關新聞

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，他曾說明，因為民眾黨主席一職並無薪水，但自己仍需照顧家庭，加上本身專業為法律，因此選擇回去登錄律師，重返法律實務工作，近期他也透過直播平台，持續針對時事議題發表看法。

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

陸配李貞秀今宣誓就任民眾黨不分區立委，秀出相關文件，表示有回出生地申請放棄國籍，但不被受理，「絕對效忠中華民國。」不過，...

怎麼了？柯文哲突拋「藍白分」惹議 白營創黨大老喊冤：不能欺人太甚

民眾黨前主席柯文哲在綠營執政下被羈押了一年多，交保之後居然放出「藍白分」的話題，而且常常調侃國民黨，這讓綠營覺得...

講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

民眾黨6名新科立委今天宣誓就職，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民進黨立委王義川先前主動致電，雙方基於過往情誼有禮貌寒暄...

陳義信捐贈棒球文物給退輔會 強調「沒有榮工就沒有我」

曾經是棒球明星的原住民族委員會副主任委員陳義信，今天將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委...

接見中北歐議員訪團 江啟臣盼共建民主科技供應鏈

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康及民進黨立委陳秀寳等人陪同下，接見「中北歐國家國會議員訪問團」一行8人。江啟臣期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。