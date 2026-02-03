接見中北歐議員訪團 江啟臣盼共建民主科技供應鏈

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康及民進黨立委陳秀寳等人陪同下，接見「中北歐國家國會議員訪問團」一行8人。江啟臣期許未來雙方能在人工智慧（AI）等領域深化合作，共同建構「民主科技供應鏈」，打造穩定且長遠的合作平台。

江啟臣對訪團來訪表達熱烈歡迎，並特別致贈象徵吉祥與好運的紅包袋予團員。江啟臣致詞時表示，他代表立法院及院長韓國瑜，誠摯歡迎來自立陶宛、愛沙尼亞、芬蘭、德國、波蘭、瑞典及烏克蘭等7國的國會議員。

他指出，訪團成員皆為台灣長期且堅定的民主夥伴，不僅多次在國際場合為台灣發聲，亦有多位議員曾多次訪台，充分展現台歐民主夥伴關係的深厚基礎與持續深化的交流成果，也彰顯台灣與歐洲國會間穩定且延續的互動情誼。

江啟臣進一步指出，儘管台灣與中北歐在地理上相距遙遠，但在自由、民主與法治等核心價值上高度契合，彼此堪稱「價值零距離」。台灣密切關注歐洲在政經與安全領域的脈動，對俄烏戰爭及區域衝突感同身受，期盼戰火早日平息，恢復世界和平穩定。

他強調，在當前國際情勢下，台灣與中北歐國家同樣身處安全挑戰前線，面臨相似的地緣政治壓力。他也對中北歐國家在艱困環境中展現的堅韌精神表達高度敬意，並期許未來雙方能在人工智慧（AI）、再生能源及氫能開發等領域深化合作，共同建構「民主科技供應鏈」，打造穩定且長遠的合作平台。

訪團團長、立陶宛國會外交委員會副主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis，另譯：帕季格）表示，訪團成員多為各國國會外交及國防相關委員會成員，對地緣政治挑戰所帶來的安全威脅具有深刻體認。

他說，戰爭對歐洲並非遙遠議題，各國必須及早在安全與經濟層面提升因應能力，盼此行能深入瞭解台灣在國家安全、經貿發展及關鍵基礎設施防護等方面的經驗，並就海底電纜風險管理等國際合作倡議交換意見。

在雙邊交流中，陳永康對訪團長期致力於維護區域安全表達高度敬意，並指出各國應共同關注國防軍備的永續性與整體韌性，持續深化軍事專業教育與人才培育，同時加強關鍵基礎設施（如電力系統）的防護與合作，以全面提升民主國家的安全防衛能力。

陳秀寳表示，台灣與中北歐國家在民主價值及產業發展上有廣泛的合作空間，她並指出，夥伴關係不僅止於安全層面，更應擴及經濟、文化、教育及學術等多元面向，期盼未來持續深化交流，共同捍衛普世價值並提升社會韌性。

雙方並就國防軍備、科技發展、兩岸情勢、地緣政治、數位治理及永續發展等議題廣泛意見交換。此次會晤歷時約1小時，氣氛友好融洽，於互贈紀念品及合影後圓滿結束。