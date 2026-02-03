重啟關鍵起手式？傳盧秀燕3月可能訪美 楊瓊瓔：正常的市政安排

立法委員楊瓊瓔爭取國民黨台中市長提名，上午除了參加太平區農會尾牙團拜，隨後也前往太平菜市場掃街拜票。對於市長盧秀燕傳出三月可能出訪美國，是重啟「爭奪大位」起手式？她受訪時說，盧秀燕的施政滿意度高，長期受到台中市民肯定，若未來能更上一層樓，許多人其實也是樂觀其成。

但她亦表示，大家不用想太多，城市外交本就是市政工作的延伸，也是非常重要的一環。市府每年都會依據市政需求，評估出國訪問交流的國家與內容，這是正常且必要的市政安排。

至於日前國民黨主席鄭麗文多次談及兩岸破冰，外界關注盧秀燕訪美是否也是實踐所謂「親中又親美」路線？楊瓊瓔說，大家真正關心的其實就是「和平」與「繁榮」。對盧市長與國民黨而言，標籤並不重要，重要的是採取「務實、平衡」的路線。

楊瓊瓔說，美國是台灣堅定的民主盟友，訪美交流是深化彼此信任與合作，這是理所當然。在兩岸關係上，希望能降低敵意、透過對話取代對抗，這是為了保護人民的安全。