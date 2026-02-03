「從傳統安全擴及經濟安全」 林佳龍：台美關係攸關台灣生存發展

快訊

中央社／ 台北3日電
台北書展，國史館「台灣關係法與台美關係發展」講座，外交部長林佳龍致詞。攝影林俊良／攝影
台北書展，國史館「台灣關係法與台美關係發展」講座，外交部長林佳龍致詞。攝影林俊良／攝影

外交部長林佳龍今天於國史館座談會表示，台美關係攸關台灣生存跟發展，且已從傳統安全擴及經濟安全，上週簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」更是重要里程碑。

2026台北國際書展登場，國史館舉辦「美國國家安全與對臺政策檔案選譯」第6冊到第8冊新書發表，並以「台灣關係法與台美關係發展」為題舉行座談會，由國史館長陳儀深主持。

林佳龍致詞表示，常說「台美關係堅若磐石」，磐石就是「台灣關係法」與「六項保證」，美國國會也將「六項保證」入法，作為行政保證以及遵循。

林佳龍強調，台美關係涉及台灣生存跟發展，因為中國要併吞台灣，台灣當然要自助而後人助。

林佳龍以「重要里程碑」，形容台美1月27日「經濟繁榮夥伴對話」會議期間簽署的「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」。

林佳龍提到，台美之間是共生夥伴關係，建立在「台灣關係法」的基礎上往前發展。台美關係已從傳統安全擴及經濟安全，也包括AI供應鏈的戰略對接以及能源礦物、半導體先進製程。

「美國國家安全與對臺政策檔案選譯」第6冊到第8冊，聚焦「台灣關係法」的立法過程及國會聽證書文紀錄。

陳儀深於館長序指出，從美國檔案可知，美國政府對部分台灣人追求獨立（台灣主體）的願望並非不知，但當時蔣介石領導的中華民國政府已進駐且有效控制台灣，美國選擇的平衡做法是透過舊金山對日和約等作為，一方面不承認台灣是中國屬島，也聲明美國對它沒有領土野心。另一方面順水推舟扶助蔣介石重新開始，從此開啟台灣與中華民國命運交疊，與中華人民共和國互不隸屬的歲月。

美國於1979年元旦與中華人民共和國建交，中斷與中華民國的外交關係。美國國會為了維繫與台灣的非官方關係，推動「台灣關係法」（The TaiwanRelations Act）的立法，1979年4月10日經時任總統卡特簽署後，追溯自1979年1月1日生效。

