快訊

淡水傍晚嚴重事故！休旅車撞機車釀連環車禍 騎士噴飛摔落水溝命危

獨／康熙來了！小S主持大S追思會玩地獄哏 虧蔡康永「要立雕像嗎」

款宴日本台商訪問團 江啟臣：立院永遠是最堅實的娘家

中央社／ 台北3日電
立法院副院長江啟臣今天中午款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行，他表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家，並祝福訪團成員新的一年財源廣進、生意興隆。 （立法院提供／中央社
立法院副院長江啟臣今天中午款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行，他表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家，並祝福訪團成員新的一年財源廣進、生意興隆。 （立法院提供／中央社

立法院副院長江啟臣今天中午款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。江啟臣表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家。特別是在日前花蓮洪災及震災期間，總會即時提供協助，令人由衷感佩，並代表台灣社會向海外台商表達最誠摯的感謝。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣今天中午在國民黨立委陳永康、民進黨立委郭昱晴、民眾黨立委陳昭姿等人陪同下，款宴「日本台灣商會聯合總會回國訪問團」一行。

江啟臣在致詞時表示，立法院永遠是台商最堅實的娘家。適逢農曆春節前夕，儘管行程繁忙，仍特別把握時間與台商相聚，並獻上新年祝福，祝福大家新的一年心想事成、馬到成功，事業一馬當先，會務蒸蒸日上。

江啟臣指出，感謝「日本台灣商會聯合總會」長期以來在台灣有需要時出錢出力、鼎力相助，特別是在日前花蓮洪災及震災期間，總會即時提供協助，展現「人雖在他鄉、心仍繫台灣」的深厚情感，令人由衷感佩，並代表台灣社會向海外台商表達最誠摯的感謝。

江啟臣提到，台灣與日本地理位置相近，雙邊關係累積深厚基礎，不僅在產業與經濟領域密切合作，觀光及民間交流亦相當頻繁。隨著台積電於日本熊本設廠，台日產業鏈連結更加緊密，去年雙邊貿易總額已達848億美元，日本為台灣第三大貿易夥伴，而台灣亦為日本第4大貿易夥伴，顯示台日經貿關係的密切與重要性。

在觀光交流方面，江啟臣說明，去年台灣赴日旅遊突破676萬人次，來台日本旅客亦達148萬人次，雙邊觀光交流總量超過800萬人次；其中，台灣旅客在日本的消費金額更高達1兆2110億日圓，顯示台日民間交流與經濟互動的蓬勃發展，台商正是其中不可或缺的重要力量。

江啟臣談及，2026年世界棒球經典賽將於3月在東京開打，強調無論在經濟、文化或體育領域，台日皆為彼此重要夥伴，相信無論在球場內外，都能創造雙贏、多贏的局面，並祝福訪團成員新的一年財源廣進、生意興隆，「馬上有錢、馬上賺錢、馬上幸福」。

「日本台灣商會聯合總會」總會長洪益芬致詞表示，今年台日雙向旅遊人次可望再創新高，並感謝台積電赴九州投資，帶動更多人認識九州地區，進而促進當地與台商的合作契機，期盼未來於其他地區亦能開拓更多商機，並請立法院持續協助台商，共創佳績。

日本 台商 江啟臣 立法院 陳昭姿 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

影／國民黨台中市長參選者至今未定 楊瓊瓔：支持者心急可理解

影／國民黨台中市長提名協議採全民調？江啟臣：由黨中央說明

相關新聞

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，他曾說明，因為民眾黨主席一職並無薪水，但自己仍需照顧家庭，加上本身專業為法律，因此選擇回去登錄律師，重返法律實務工作，近期他也透過直播平台，持續針對時事議題發表看法。

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

陸配李貞秀今宣誓就任民眾黨不分區立委，秀出相關文件，表示有回出生地申請放棄國籍，但不被受理，「絕對效忠中華民國。」不過，...

怎麼了？柯文哲突拋「藍白分」惹議 白營創黨大老喊冤：不能欺人太甚

民眾黨前主席柯文哲在綠營執政下被羈押了一年多，交保之後居然放出「藍白分」的話題，而且常常調侃國民黨，這讓綠營覺得...

講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

民眾黨6名新科立委今天宣誓就職，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民進黨立委王義川先前主動致電，雙方基於過往情誼有禮貌寒暄...

陳義信捐贈棒球文物給退輔會 強調「沒有榮工就沒有我」

曾經是棒球明星的原住民族委員會副主任委員陳義信，今天將歷年來的球衣、獎章、獎座等約50件文物，捐贈給國軍退除役官兵輔導委...

接見中北歐議員訪團 江啟臣盼共建民主科技供應鏈

立法院副院長江啟臣今天在國民黨立委陳永康及民進黨立委陳秀寳等人陪同下，接見「中北歐國家國會議員訪問團」一行8人。江啟臣期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。