李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨新科立委李貞秀（左）今宣誓就職後立即辦理報到，李貞秀表示，已赴大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，可是對方不受理。記者潘俊宏／攝影
民眾黨新科立委李貞秀（左）今宣誓就職後立即辦理報到，李貞秀表示，已赴大陸辦理放棄中華人民共和國國籍，可是對方不受理。記者潘俊宏／攝影

陸配李貞秀今宣誓就任民眾黨不分區立委，秀出相關文件，表示有回出生地申請放棄國籍，但不被受理，「絕對效忠中華民國。」不過，內政部稍早表示，若遭拒絕受理也應提出相關佐證證明，以確認在今天到職前已著手辦理放棄中國國籍。另內政部今再函請立法院秘書長協助提供已辦理佐證資料。

李貞秀今上午完成報到程序受訪表示，她熱愛台灣，認同中華民國，中選會昨天已頒發當選證書給她，她也已經在大法官面前完成宣誓就職，身為立法委員，她唯一效忠中華民國。

內政部重申，擔任我國民選公職即應遵守我國國籍法第20條規定，提出已於就（到）職前辦理放棄國籍之書面證明；若其遭拒絕受理，也應提出相關佐證證明，以確認其於2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。

內政部指出，國籍法第20條禁止具有雙重國籍者擔任我國公職，欲任公職者應於到職前辦理放棄我國以外的國籍，立法委員也應遵守此規定，以確保公職人員對國家的單一忠誠義務。

內政部表示，已於今年1月30日函請李貞秀確實依規定辦理，並於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達立法委員李貞秀國會辦公室。另因李說明已向中國大陸辦理放棄國籍，今再函請立法院秘書長協助提供已辦理的佐證資料。

