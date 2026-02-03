參觀書展欣賞舞獅 被問兩岸相關問題…鄭麗文沒有回應

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台北國際書展在台北世貿一館登場，國民黨主席鄭麗文（左）下午出席，欣賞舞獅表演並參觀現場攤位。記者曾學仁／攝影
台北國際書展在台北世貿一館登場，國民黨主席鄭麗文（左）下午出席，欣賞舞獅表演並參觀現場攤位。記者曾學仁／攝影

針對日前接受外媒訪問時表示締造兩岸和平，是她最重要的使命，避免衝突，是當前最迫切的目標，因此希望能與對岸展開交流與對話，規畫上半年訪問中國大陸並會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平的承諾，國民黨主席鄭麗文下午前往台北國際書展參觀書展時沒有回應相關問題。

國民黨今天上午發布國際媒體《經濟學人》播出鄭麗文專訪新聞稿指出，鄭麗文主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動，降低誤判風險，避免衝突升高；接任黨主席後，即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。國民黨接下來三到五年最重要的任務，是締造兩岸和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

對於國防與安全議題，鄭麗文表示台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題，今天台灣面臨一個非常嚴重的國防問題，鄭麗文強調站在台灣立場，當然是希望美中能夠和解甚至合作，現實面是中國大陸已是台灣不可或缺的市場。

針對日前接受外媒訪問時表示締造兩岸和平，是她最重要的使命，避免衝突，是當前最迫切的目標，因此希望能與對岸展開交流與對話，規畫上半年訪問中國大陸並會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平的承諾，國民黨主席鄭麗文（圖）下午前往台北國際書展參觀書展時沒有回應相關問題。記者曾學仁／攝影
針對日前接受外媒訪問時表示締造兩岸和平，是她最重要的使命，避免衝突，是當前最迫切的目標，因此希望能與對岸展開交流與對話，規畫上半年訪問中國大陸並會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平的承諾，國民黨主席鄭麗文（圖）下午前往台北國際書展參觀書展時沒有回應相關問題。記者曾學仁／攝影
台北國際書展在台北世貿一館登場，國民黨主席鄭麗文（左）下午出席，欣賞舞獅表演並參觀現場攤位。記者曾學仁／攝影
台北國際書展在台北世貿一館登場，國民黨主席鄭麗文（左）下午出席，欣賞舞獅表演並參觀現場攤位。記者曾學仁／攝影

