白營政治素人學者王安祥遞補不分區立委就職 鎖定勞權改革上任開工

民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，他曾說明，因為民眾黨主席一職並無薪水，但自己仍需照顧家庭，加上本身專業為法律，因此選擇回去登錄律師，重返法律實務工作，近期他也透過直播平台，持續針對時事議題發表看法。

2026-02-03 15:49