白營政治素人學者王安祥遞補不分區立委就職 鎖定勞權改革上任開工
台灣民眾黨新任不分區立委、嘉義中正大學勞工關係學系教授兼任社會科學院院長王安祥，遞補接任不分區立委，上午在立法院宣誓就職，王安祥強調，將以民眾黨「理性、務實、科學」精神問政，投入外交國防委員會事務，將發揮長年深耕勞工專業，為勞工族群爭取更完善的制度與保障。
王安祥表示，自己未來將聚焦勞工權益提升，包括職業安全、工時制度、育兒與長照支持政策等面向，希望透過法制與政策改革，讓勞工在職場與家庭之間取得更穩定的平衡。他引用黨主席黃國昌說法，新任立委「沒有蜜月期」，上任後將立刻投入工作，明天上午出席黨團記者會，公布新會期優先推動法案內容。
依規定，王安祥已向中正大學辦理借調手續，在2年任期專心投入立法工作，推動勞工相關法案。雖然外界將他視為政治素人，但其實王安祥長期耕耘勞動政策領域，常受邀參與中央及地方政府勞動政策研議，專長涵蓋職業安全衛生、勞動條件改善及人力資源發展，學界與政策圈累積相當豐厚經驗。
民眾黨對王安祥戰力抱持高度期待。前立委黃珊珊公開在社群，形容王安祥是能立即上手「國會即戰力」。王安祥過去以候補不分區身分，固定參與其辦公室每周法案與政策討論，並長期旁聽立法院議事與修法過程，熟悉國會運作流程，可望上任後快速接軌。
此外，在民眾黨前不分區立委張啓楷獲徵召參選嘉市長後，王安祥也投入輔選，陪同前黨主席柯文哲助陣。上月隨黨主席黃國昌訪問美國，參與交流行程，政治歷練累積，隨著王安祥進入國會，民眾黨新會期戰力布局備受關注。未來他如何將學界專業轉化為立法成果，推動勞動政策改革，並在外交國防委員會展現問政表現，將成為觀察民眾黨國會實力重要指標。
