怎麼了？柯文哲突拋「藍白分」惹議 白營創黨大老喊冤：不能欺人太甚

民眾黨前主席柯文哲在綠營執政下被羈押了一年多，交保之後居然放出「藍白分」的話題，而且常常調侃國民黨，這讓綠營覺得開心，也藍營大感不解，甚至覺得柯文哲已經忘了綠營給他的屈辱。

民眾黨創黨大老為柯文哲喊冤指出，任何人只要將心比心，就會知道柯文哲的無奈與不得不如此。因為台灣政治長期處於藍（國民黨）綠（民進黨）兩大力量主導的體制之下，第三勢力要「穩健生存」本來就不會是理想化的口號，而是殘酷的務實戰鬥。

民眾黨創黨大老說，身為台灣民眾黨創黨靈魂人物與前主席的柯文哲，他不會只為了個人被羈押的個人恩怨，就忘記這些年來的一連串政策主張。絕不能單純用「善變」、「鬧劇」或「矛盾言行」來理解，而是反映出他在政治現實中求生存的必然抉擇。大老說，如果藍營期待柯文哲與民眾黨變成藍營的小老弟，這豈不是欺人太甚？也未必就有利於藍營；如果白營沒落，最高興的可能還是綠營。

柯文哲與民眾黨既不願完全靠攏泛綠，也不想淪為泛藍附庸，這種定位在理論上有其吸引力，但在選舉政治中很難持續維持。一旦被認為只是兩大黨的小黨或附庸，就會失去存在的價值。這種現實壓力，使得民眾黨若想長期立足，必須在策略上做出調整，而柯文哲身為核心人物，更是戰略決策的重要塑造者。近日柯在公開場合與各方互動中的種種語言與行動，引起了黨內外的討論與批評，但其底層邏輯往往與「生存戰略」密不可分。最典型例子是他對所謂「藍白合作」的態度與操作，外界最初理解為民眾黨與國民黨結盟的潛力，但由於語言不一、戰略模糊，使整體合作遭遇阻礙，甚至有破裂之虞。創黨大老就指出這類看似矛盾的動作，本質上是為了確保民眾黨在即將到來的2026與2028兩大選能夠存續，而非淪為附庸或被邊緣化 。不然如果被認定藍白是一體的，民眾黨就會失去存在價值。

柯文哲近期在一些政策上的推動與跨黨派的接觸也同樣帶有策略意涵。這種跨黨派互動，一方面讓民眾黨保持在公共政策討論中的能見度；另一方面，也讓民眾黨不至於在兩大黨之外被忽略。這種策略必須在不被解讀為「附庸」或「投靠」兩大黨之間取得平衡，否則會削弱民眾黨原本期望「第三勢力」獨立定位的吸引力。

因此，柯文哲近期的一些看似「酸藍友綠」、「語言前後矛盾」、「強調與不同黨派領袖接觸」等言行，其實可以在更高層次的政治改革戰略視角下理解：在台灣高度競爭且兩大黨占據主流政治資源的體制下，民眾黨若想維持存在感，必須同時在政策議題與黨際互動上保持高度靈活。這種靈活不是盲目的迎合，而是透過策略性的選擇與語言塑造，使得民眾黨不會被視為既得利益集團或附庸力量，而是持續保有「第三勢力」的政治位置。

柯文哲為了讓民眾黨獨立生存，不願簡單成為其他政黨的附庸，反映出台灣政治現實與第三勢力長期生存的困難。這並非只是個人性格使然，而是迫於政治生存壓力下的一種務實策略抉擇。

