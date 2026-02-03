講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

民眾黨6名新科立委今天宣誓就職，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民進黨立委王義川先前主動致電，雙方基於過往情誼有禮貌寒暄，同時也提到如果有福國利民法案，希望未來大家都能夠坐下來談。

王義川在政論節目指稱，接到一名民眾黨新任立委來電，對方在電話中表達以後事情好好講，不要這麼大聲。由於王義川曾擔任台中市政府交通局長，外界認為這是指台中市前議員陳清龍。

立法院新會期2月1日開始報到，民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀今天宣誓就職。針對王義川說法，陳清龍表示，他擔任民意代表超過20年，在藍綠都有很多朋友，王義川主動打電話給他，他必須說明。

陳清龍說，民眾黨團開大門走大路，只要是任何福國利民法案，各個政黨都可以坐下來談，大家都是希望台灣更好，讓國家繼續往前走，不過王義川顛倒是非，王義川是主動致電給他，然後他再回電給王義川。

陳清龍指出，他當時跑行程，後來禮貌回電，基於過去在台中市議會情誼，雙方當然就是禮貌寒暄，我們也有聊到，未來有任何福國利民法案，大家能夠坐下來談，大家都是為了這個國家、為了台灣好，簡單的內容就是這樣。

民進黨台中市立委蔡其昌競逐民進黨立法院黨團總召，陳清龍表示，民眾黨團不會有任何介入，蔡其昌必須經由該黨民主投票，嚴格監督執政黨，我們一定會做到。

立法院新會期將在2月24日開議，藍白黨團幹部是否先行會面。民眾黨主席黃國昌表示，雙方先前已經有見過面，首次見面僅是相互認識，民眾黨團明天將公布新會期優先法案，後續也將依循往例與國民黨團交換意見，民眾黨團在陳清龍帶領下，一定可以繳出漂亮的成績單。