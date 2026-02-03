黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，他曾說明，因為民眾黨主席一職並無薪水，但自己仍需照顧家庭，加上本身專業為法律，因此選擇回去登錄律師，重返法律實務工作，近期他也透過直播平台，持續針對時事議題發表看法。

網紅「四叉貓」今日在社群平台指出，黃國昌卸任立委後，隨即開啟YouTube抖內功能，並於2月1日至2日連續兩晚開直播，根據Playboard網站統計，兩天皆登上台灣抖內排行榜冠軍。四叉貓指出，黃國昌兩天合計收到約30萬元抖內金額，並以「立委月薪才20萬元」為對比，調侃「立委月薪才20萬元耶，這兩年辛苦國昌老師賺少了，恭喜國昌轉職當網紅發大財！」

根據截圖可見，黃國昌分別在兩天獲得12萬3511元以及17萬2859元抖內，針對Playboard系統標註頻道關鍵字為「#時代力量」，四叉貓也補充說明，可能是系統依據該頻道過去曾大量使用的標籤進行分類，並非近期立場或政黨屬性變動。

對此，黃國昌今在接受媒體聯訪時，被問及YouTube是否開啟抖內一事，僅簡短回應「不要問我」，並強調相關事務皆由小編負責處理，未再多作說明。

