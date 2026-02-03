快訊

深夜氣炸發文！川普將向哈佛大學索賠10億美元 原因曝光

馬如龍家族再傳噩耗！49歲兒健檢後返家跌倒猝逝 家人悲痛證實

「iPod之父」喊話2大理由：蘋果快推出全新版iPod搶攻市場吧

聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨：國共論壇假交流真滲透 國民黨只想把台灣鎖回中國

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，國共論壇假交流真滲透，國民黨只想把台灣鎖回中國。圖／聯合報系資料照片
民進黨表示，國共論壇假交流真滲透，國民黨只想把台灣鎖回中國。圖／聯合報系資料照片

民進黨中國部主任吳峻鋕今天指出，國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等五大產業，國共論壇以民間交流包裝，乍聽似乎無害，實際卻高度涉及國家安全與關鍵供應鏈，值得警惕。

吳峻鋕參加民進黨發言人韓瑩主持直播節目「午青LIVE」播出，他表示，國共論雖然降級成智庫交流，所提及的精密機械、醫療科技、能源與防災，皆屬各國嚴格列管的戰略產業。精密機械更是非紅供應鏈的關鍵環節，直接牽動台美產業合作；醫療領域亦涉及高度敏感技術，中國在醫療倫理與相關爭議引發國際關切。於美中競爭升溫之際，相關交流絕非單純民間往來。

吳峻鋕指出，攤開整體國共論壇脈絡，是一項高度政治化的操作，也是為鄭習會鋪路，未來更至少有三項實質目的。第一，讓中共的社會監控與政治影響力，長驅直入台灣社會；第二，切斷台美經貿合作的信任基礎，破壞非紅供應鏈；第三，配合中共「155對台經濟吸納」戰略，重新綁住台灣產業，企圖將台灣重新鎖回中國。

韓瑩表示，台灣要走向世界，必須以非紅供應鏈深化國際連結。在野黨卻刪除相關概念，若再配合離島建設條例進行洗產地，形同把台灣鎖回中國。戰略產業與關鍵供應鏈不該成為政治操作的工具，國民黨配合中國包裝成民生交流，社會必須保持清醒與警覺。

國共論壇 供應鏈 國民黨 民進黨 鄭習會

延伸閱讀

美參議員批在野刪國防預算 國民黨：資訊不充分 甚感遺憾

國共論壇今開幕 楊永明：為台灣經濟人民福祉全力以赴

賴總統指在野黨強行通過爭議法案 黃國昌反嗆民進黨因人設事太有經驗

民進黨：國民黨莫為換國共論壇配合統戰 犧牲台灣權益

相關新聞

黃國昌YT開抖內！他曝兩天金額贏立委月薪20萬 本人4字回應

民眾黨主席黃國昌日前卸任民眾黨立委，他曾說明，因為民眾黨主席一職並無薪水，但自己仍需照顧家庭，加上本身專業為法律，因此選擇回去登錄律師，重返法律實務工作，近期他也透過直播平台，持續針對時事議題發表看法。

怎麼了？柯文哲突拋「藍白分」惹議 白營創黨大老喊冤：不能欺人太甚

民眾黨前主席柯文哲在綠營執政下被羈押了一年多，交保之後居然放出「藍白分」的話題，而且常常調侃國民黨，這讓綠營覺得...

講了什麼？王義川自曝接到新任白委來電 陳清龍搖頭還原致電過程

民眾黨6名新科立委今天宣誓就職，民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，民進黨立委王義川先前主動致電，雙方基於過往情誼有禮貌寒暄...

白營政治素人學者王安祥遞補不分區立委就職 鎖定勞權改革上任開工

台灣民眾黨新任不分區立委、嘉義中正大學勞工關係學系教授兼任社會科學院院長王安祥，遞補接任不分區立委，上午在立法院宣誓就職...

民進黨：國共論壇假交流真滲透 國民黨只想把台灣鎖回中國

民進黨中國部主任吳峻鋕今天指出，國民黨赴中出席國共論壇，對外宣稱將交流觀光、精密機械、醫療、能源、防災等五大產業，國共論...

最富新竹縣也少子化 對年輕世代「催生」要有新思考

新竹科學園區所在的新竹縣，因追求工作機會而遷入的移民年齡相對較輕，因此新竹縣的高齡人口占比僅約一成五，遠低於全國平均的二成。近來竹縣堪為全國繳稅楷模，更是少子化問題相對趨緩的區域。理由無他，一方面高薪就業吸引移民遷入，高家戶所得下的生養能力與意願也較高。 即使如此，根據過去3年統計，新竹縣同樣也是「生不如死」，出生人口遠低於死亡人口。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。