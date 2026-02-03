駁斥「開房間」 毛嘉慶捲性騷案：退出民眾黨中壢區議員初選

快訊

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
媒體人毛嘉慶原角逐民眾黨中壢區議員初選，卻因捲入性騷疑雲，今宣布退出初選。圖／翻攝自毛嘉慶臉書
媒體人毛嘉慶原角逐民眾黨中壢區議員初選，卻因捲入性騷疑雲,今宣布退出初選。圖／翻攝自毛嘉慶臉書

民眾黨布局2026年地方選舉，已表態爭取民眾黨提名參選桃園市議員、媒體人毛嘉慶卻被爆熱烈追求女性黨工疑似性騷擾案件，傳有民眾黨員因而向中評會提出相關檢舉。民眾黨中評會今決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查，對此毛嘉慶宣布退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

毛嘉慶今下午在臉書PO文指出「曾參殺人，何況小毛？」針對自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。但他強調，「我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。」並表示這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。

同時毛嘉慶宣布，退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。」

