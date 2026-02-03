駁斥「開房間」 毛嘉慶捲性騷案：退出民眾黨中壢區議員初選
民眾黨布局2026年地方選舉，已表態爭取民眾黨提名參選桃園市議員、媒體人毛嘉慶卻被爆熱烈追求女性黨工疑似性騷擾案件，傳有民眾黨員因而向中評會提出相關檢舉。民眾黨中評會今決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查，對此毛嘉慶宣布退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。
毛嘉慶今下午在臉書PO文指出「曾參殺人，何況小毛？」針對自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。但他強調，「我沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，我不知道內容，也無從解釋。」並表示這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害。
同時毛嘉慶宣布，退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言