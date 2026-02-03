快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

聽新聞
0:00 / 0:00

國共論壇今開幕 楊永明：為台灣經濟人民福祉全力以赴

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨政策會副執行長楊永明。（本報資料照片）
國民黨政策會副執行長楊永明。（本報資料照片）

國共兩黨智庫論壇上午在北京開幕，國民黨政策會副執行長楊永明表示，作為國會第一大黨，國民黨務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，獲台灣產學界的積極支持和主動參與，代表兩岸有許多事情可以往前推動，國民黨必將持續為台灣經濟與人民福祉全力以赴。

楊永明指出，兩岸在2025年的貿易總額超過3100億美元，台灣出超近1500億美元，同時台灣去年前往大陸將近500萬人次，很快回到接近疫情前訪陸人次數字，這些都顯示兩岸關係在實務層面的密切與重要。

楊永明表示，從這次兩岸政策智庫論壇的民間代表與學者的發言報告可知，兩岸各項產業在市場銷售、供應鏈關係、產業發展合作等，都有十分密切關係，攸關台灣經濟與社會的重大利益，更深刻影響台灣人民的穩定生活。

楊永明說，民進黨政府長期不顧百姓生活的實際需要，反而造成兩岸緊張，甚至兵凶戰危，更模糊議題抹黑兩岸產業與民間積極參與的政策論壇，全無展現執政黨的風範與能力。

楊永明表示，國民黨作為國會第一大黨，推動兩岸和平，維護台灣經濟，守護台灣百姓，務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，獲得台灣產業與學界的積極支持和主動參與，代表兩岸有許多事情可以往前推動，國民黨也必將持續為台灣經濟與人民福祉全力以赴。

智庫論壇 國民黨 楊永明

延伸閱讀

EPPD成發遇國共論壇 賴總統：二度西進或走向世界給國人選擇

國共智庫論壇 蕭旭岑：兩岸要合作賺世界的錢不要對立

國共智庫論壇將登場 陸委會：不能取代兩岸官方溝通機制

監察院第6屆最後年度檢討 收受人民書狀大增3萬件

相關新聞

美參議員批在野刪國防預算 國民黨：資訊不充分 甚感遺憾

美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台指出，台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國大陸威脅加劇，立法院應重新考...

駁斥「開房間」 毛嘉慶捲性騷案：退出民眾黨中壢區議員初選

民眾黨布局2026年地方選舉，已表態爭取民眾黨提名參選桃園市議員、媒體人毛嘉慶卻被爆熱烈追求女性黨工疑似性騷擾案件，傳有...

最富新竹縣也少子化 對年輕世代「催生」要有新思考

新竹科學園區所在的新竹縣，因追求工作機會而遷入的移民年齡相對較輕，因此新竹縣的高齡人口占比僅約一成五，遠低於全國平均的二成。近來竹縣堪為全國繳稅楷模，更是少子化問題相對趨緩的區域。理由無他，一方面高薪就業吸引移民遷入，高家戶所得下的生養能力與意願也較高。 即使如此，根據過去3年統計，新竹縣同樣也是「生不如死」，出生人口遠低於死亡人口。

國共論壇今開幕 楊永明：為台灣經濟人民福祉全力以赴

國共兩黨智庫論壇上午在北京開幕，國民黨政策會副執行長楊永明表示，作為國會第一大黨，國民黨務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，...

藍白注意了！賴清德滿意度恐現「黃金交叉」 醫曝他2028連任機率

美麗島電子報公布最新國政民調，賴清德總統施政滿意度較上月回升，與不滿意度將出現黃金交叉，引發關注。時事評論家、醫師沈政男...

陸配未放棄國籍不得當立委 陳金德：應收回當選證書

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀已由中選會發給當選證書，即將宣誓就職。行政院政務委員陳金德今天表示，任何人都可以參選，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。