快訊

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

影／賴清德記者會親述台美合作三大戰略 籲立院審議關稅協議

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
賴總統表示，透過台美對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。記者杜建重／攝影
賴總統表示，透過台美對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。記者杜建重／攝影

賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括賴總統、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍和經濟部長龔明鑫等人均出席記者會，對外說明台美合作進展及後續推動方向。

賴總統表示，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向：第一，強化「經濟安全」。 面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。 在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。總統說未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。 台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。 透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。 這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。

賴總統表示，這樣的成果，清楚表示，台美合作不再侷限於單一產業，而是全方位、跨領域的深度鏈結。台灣與美國，正是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。

賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括賴總統（左二）、副總統蕭美琴（右二）、外交部長林佳龍（左一）和經濟部長龔明鑫（右一）等人均出席記者會，對外說明台美合作進展及後續推動方向。記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括賴總統（左二）、副總統蕭美琴（右二）、外交部長林佳龍（左一）和經濟部長龔明鑫（右一）等人均出席記者會，對外說明台美合作進展及後續推動方向。記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。賴總統表示，台灣與美國是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。 記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。賴總統表示，台灣與美國是彼此「繁榮未來」不可或缺的關鍵夥伴。 記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美未來合作的三大戰略方向。 記者杜建重／攝影
賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，說明台美未來合作的三大戰略方向。 記者杜建重／攝影

台美 經濟部長 供應鏈

延伸閱讀

台北國際書展開幕 賴總統自曝從小看武俠與瓊瑤：找老師不如找好書

藍白注意了！賴清德滿意度恐現「黃金交叉」 醫曝他2028連任機率

賴總統盼民眾評評理 許宇甄批賴淪「名嘴總統」格局盡失

顧立雄視導軍備局202廠 籲落實工安強化國防自主

相關新聞

藍白注意了！賴清德滿意度恐現「黃金交叉」 醫曝他2028連任機率

美麗島電子報公布最新國政民調，賴清德總統施政滿意度較上月回升，與不滿意度將出現黃金交叉，引發關注。時事評論家、醫師沈政男...

籲中正視中華民國存在 賴總統：不審國防預算只國共合作 對台是危險的

總統府今舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德總統提出台美未來合作三大戰略。針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴...

軍武延遲交付 台積電產業鏈移山 鄭麗文：美國棄台論非空穴來風

國民黨主席鄭麗文日前接受「經濟學人」專訪強調，締造兩岸和平是她最重要的使命，她規畫今年上半年訪問中國大陸會晤中共總書記習...

與國共交流別苗頭？ 賴總統：國人可選擇要走向全世界或二次西進

第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議日前落幕，賴清德總統上午在總統府舉行記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。正...

民眾黨春節「藍海策略」 柯文哲、黃國昌雙母雞輔選這些人

2026北市議員選舉，民眾黨6區都有推出選將參戰，「藍白合」或「藍白分」牽動輔選對策及敵我態勢，民眾黨目前尚未有母雞也備...

陸配未放棄國籍不得當立委 陳金德：應收回當選證書

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀已由中選會發給當選證書，即將宣誓就職。行政院政務委員陳金德今天表示，任何人都可以參選，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。