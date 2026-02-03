影／賴清德記者會親述台美合作三大戰略 籲立院審議關稅協議

賴清德總統今天上午在總統府大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，包括賴總統、副總統蕭美琴、外交部長林佳龍和經濟部長龔明鑫等人均出席記者會，對外說明台美合作進展及後續推動方向。

賴總統表示，透過這次對話議程，主要聚焦在供應鏈安全的戰略對接、關鍵礦物合作、第三國合作、以及雙邊合作四大支柱。從這些議程，可以進一步歸納出台美未來合作的三大戰略方向：第一，強化「經濟安全」。 面對地緣政治局勢變動，AI與半導體等高科技產業，越來越重視安全、可信與韌性，並加速建構具備韌性的「非紅供應鏈」。 在這樣的關鍵時刻，這屆EPPD會議，台灣與美國簽署了「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，具體展現台美攜手強化經濟安全的共同承諾。總統說未來雙方將準備成立工作小組，持續針對雙方重要關切議題，保持密切溝通、加強互動，一起打造更安全、更有韌性的供應鏈。

第二，打造「創新經濟」。 台灣具有世界級的製造實力，美國則擁有無可取代的創新生態系、關鍵核心技術，以及連結全球市場的優勢，台灣與美國，正好能夠形成最具戰略互補的夥伴，共創互惠繁榮。 透過這次對話，台美未來將共同打造「創新經濟」，我們將針對供應鏈安全、無人機系統認證、消除投資稅務障礙，推進實質性的計畫，進一步確保台美的夥伴關係，跟上科技重塑全球產業版圖的速度，開創下一世代的繁榮。

第三，發展「繁榮未來」。 這屆EPPD會議，議題涵蓋 AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物供應、無人機供應鏈、第三國合作等多項領域，是歷屆以來最為多元、也最為全面的一次。