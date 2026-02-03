今年已6件台人在韓涉詐被捕 外交部籲謹慎使用免簽

快訊

中央社／ 台北3日電

外交部發言人蕭光偉今天表示，自今年1月至今已有6件台灣人在韓國涉詐騙案被逮補案例，而泰國也發生民眾濫用免簽措施，偷渡到緬甸、柬埔寨從事不法工作，泰國政府已加強入境審查；蕭光偉呼籲謹慎使用免簽入境待遇。

外交部發言人蕭光偉上午於例行記者會指出，外交部發現近期有愈來愈多民眾利用免簽證入境泰國、韓國等地，從事詐騙車手、或是偷渡至緬甸和柬埔寨等地進行電信詐騙、組織犯罪或網路博弈等非法行為。

蕭光偉說明，這些涉案民眾因違法被當地警方逮捕、判刑，或被詐騙集團控制，甚至遭受強迫勞動。部分受害者有向台灣相關駐外機構求助，外交部再次提醒民眾，務必謹慎利用免簽證入境待遇，避免參與不法活動。

蕭光偉以泰國為例表示，部分民眾在免簽入境後，私自越境，偷渡到緬甸及柬埔寨等國家參與博弈或詐騙等不法工作，這類行為已引起當地政府的密切關注。泰國政府為防範外籍人士濫用免簽措施，已加強入境審查。

蕭光偉提醒，是否同意旅客入境，都是由各國主權自行決定，其他任何國家，包括台灣在內，都無權干預。台灣人在入境他國時，也必須如實向當地海關說明入境目的，並遵守當地法律。

蕭光偉以韓國為例，今年1月以來已發生多起台灣人赴韓國擔任詐騙車手、運毒及拍攝軍事設施等違法情形，遭韓國警方以現行犯逮捕案例。民眾如違反當地法律規定，將受到當地執法檢調機關的調查及處罰。

媒體追問相關案件數據，蕭光偉回覆，自今年1月至今，在韓國因涉及詐騙案件而被捕的台灣人有6件，另一件是拍攝軍事設施，過去則是1個月、2個月僅一件。

蕭光偉鄭重呼籲，切勿輕信網路或不明廣告中所謂可提供免費機票、住宿等優渥條件的海外高薪工作機會，應謹慎查證真偽，避免因一時疏忽成為詐騙受害者。若有疑慮，可以撥打165反詐騙專線進行查詢。

蕭光偉重申，民眾應避免心存僥倖，赴海外從事非法行為，否則可能面臨監禁、喪失自由、遭受人身危險，甚至造成重大財務損失，使自身及家人均蒙受嚴重的傷害，得不償失。

