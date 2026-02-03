影／赴陸放棄中籍申請遭拒絕受理 李貞秀：唯一效忠中華民國
有陸配身分的民眾黨立委李貞秀今宣誓就職，對於國籍問題表示，已經2次赴大陸公安局出入境管理處辦理放棄國籍，但是無奈對岸不受理，就像陸委會主委邱垂正所言，到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。
民眾黨新科立法委員李貞秀、洪毓祥、蔡春綢、陳清龍、王安祥、邱慧洳今天宣誓就職，其中因國籍問題引發爭議的李貞秀在完成立委報到手續後表示，已經先後2次到大陸辦理放棄國籍，無奈對岸基於政治正確表示無法受理，她過去雖然不在台灣出生，但是來台灣落地生根及生兒育女，居住的時間超過30年，遠超過在大陸的時間，5個小孩都是台灣人，我熱愛台灣，保護台灣的決心不比任何人少，內政部昨天有發送公文到她的辦公室，同時附上一份對岸公安局不受理的文件，我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。
李貞秀在媒體鏡頭前再一次宣示，自己從出生到現在僅有中華民國國籍，從來沒有拿過中華人民共和國國籍，也重申如果兩岸發生衝突，自己的效忠對象就是中華民國。
