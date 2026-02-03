藍白注意了！賴清德滿意度恐現「黃金交叉」 醫曝他2028連任機率

美麗島電子報公布最新國政民調，賴清德總統施政滿意度較上月回升，與不滿意度將出現黃金交叉，引發關注。時事評論家、醫師沈政男彙整該民調近13個月數據，推估賴在2028年連任的機會，目前約五五波，藍白陣營未取得明顯優勢。

沈政男指出，美麗島民調原本慣例於每月下旬公布，本月略為延後，仍迅速成為媒體焦點，尤其是賴清德滿意度上升、與不滿意度差距縮小的趨勢，而外界對此民調出現不同解讀，包括關稅談判、台美軍售，或在野黨杯葛預算引發反彈等。

該民調顯示，去年12月認為台灣整體經濟狀況「好」的比例約33%，「不好」則高達61.2%；今年1月認為經濟狀況「好」的比例上升至38%，「不好」降至55%，約有5%的民眾對經濟情勢的看法轉趨正面。

在賴清德個人施政滿意度方面，去年上半年一度維持在5成左右，但於年中後明顯下滑，8月最低曾跌至約31%。隨後逐步回升，去年10至12月約在4成上下，今年1月則回升至約45%至46%，呈現上揚趨勢。

他進一步表示，從民調數據本身來看，整體經濟觀感的改善，可能是其中一項因素，但對總統滿意度也僅是一部分原因，值得注意的是，中立選民對賴的滿意度變化，與整體滿意度走勢幾乎同步，顯示整體滿意度關鍵仍在中立選民態度轉變。

沈政男分析，賴清德2028連任關鍵在於兩大基礎，一是政黨基本盤，二是中立選民支持度。而從美麗島過去13個月的民調數據推算，賴的滿意度若能穩定維持在45%至46%以上，連任指數有機會轉為正值，而本月就落在此一臨界區間。

但賴的滿意度上升，究竟是經濟觀感改善帶動的趨勢性反彈，或僅為短期抽樣誤差，仍需時間檢驗。可就目前數據推估，賴清德2028年連任的機會約為五五波，藍白陣營尚未取得明顯優勢，相關政治動向與施政表現，仍是未來觀察重點。