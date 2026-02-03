聽新聞
內政部要求解職李貞秀 藍委反嗆：國會有國會的尊嚴
具陸配身分的民眾黨立委李貞秀今天就職，內政部要求到職前若未辦理放棄國籍，立法院應予以解職。國民黨立委牛煦庭說，李貞秀已經辦了，就是沒辦法，內政部片面曲解法令，剝奪陸配參政權。國會有國會的尊嚴，內政部說解職，不但事情不合邏輯，體例更是完全不合。
民眾黨立法院黨團今天將有六名立委就任，李貞秀將成為立法院二屆立委以來，首位具有大陸配偶身分的立委。近日遭民進黨頻頻攻擊，內政部以國籍法要求出具喪失中國大陸國籍證明，到職前若未辦理放棄，不符國籍法，立法院應予以解職。
李貞秀表示，她到出生地的縣公安局、市公安局兩次辦理所謂放棄國籍，但都不受理；牛煦庭指出，就是沒辦法這樣搞，內政部要片面曲解法令，想照內政部自行理解的規則去辦，硬扯國籍法，辦不到的事情，想要硬要剝奪陸配參政權 。
牛煦庭說，國會有國會的尊嚴，內政部以自認為的法律，就要叫立法院解職。大家都是依法辦事，不要事件合不合邏輯，就體例也完全不合。民進黨真的要搞兩國論，就先廢除兩岸人民關係條例、陸委會，這樣貫徹民進黨所曲解的法律，當然，這也要考量是否能順利執行。
