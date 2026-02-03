快訊

彰化人王安祥接棒不分區立委 民眾黨彰北服務處換新裝

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
民眾黨立委王安祥走馬上任，民眾黨彰化縣黨部原本與前立委張啟楷共用的服務處，今天換上新裝，正式更名為「王安祥彰北服務處」。圖／民眾黨彰化黨部提供
民眾黨立委王安祥走馬上任，民眾黨彰化縣黨部原本與前立委張啟楷共用的服務處，今天換上新裝，正式更名為「王安祥彰北服務處」。圖／民眾黨彰化黨部提供

台灣民眾黨今日六位新任不分區立法委員宣誓就職，其中，彰化縣自即日起由王安祥接棒，將在立法院為鄉親、勞工與中小企業發聲，民眾黨彰化縣黨部原本與前立委張啟楷共用的服務處，今天也換上新裝，正式更名為「王安祥彰北服務處」。

王安祥是彰化員林人，深耕學術與公共政策領域，專長涵蓋人因工程、勞工安全及勞工衛生等議題，王安祥被視為政治素人，但多年來受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，以及職業安全、職業衛生及勞動力發展等重要議題，與政治圈頗有互動。

彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化是全台中小企業密度極高的縣市之一，製造業、傳統產業與家族企業眾多，中小企業不僅是地方經濟的命脈，更是就業市場的重要支柱。面對少子化帶來的人力短缺、中高齡勞工再就業需求上升，以及後疫情、新關稅時代工作型態與產業結構快速轉變，中小企業在用人、留才與勞動法規適應上，承受極大壓力。

温宗諭強調，勞動政策若缺乏專業與現實考量，往往讓第一線中小企業與勞工同時受衝擊。王安祥長期從職業安全、勞工健康與制度設計角度切入，理解企業經營現場與勞動現實之間的落差，其專業背景正好有助於在國會推動兼顧勞工權益與中小企業承受能力的務實政策，補足國會在勞動與產業政策上的關鍵拼圖。

台灣民眾黨今日六位新任不分區立法委員宣誓就職，其中，彰化縣自即日起由王安祥（右二）接棒，將在立法院為鄉親、勞工與中小企業發聲。圖／民眾黨彰化黨部提供
台灣民眾黨今日六位新任不分區立法委員宣誓就職，其中，彰化縣自即日起由王安祥（右二）接棒，將在立法院為鄉親、勞工與中小企業發聲。圖／民眾黨彰化黨部提供

