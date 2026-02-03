彰化人王安祥接棒不分區立委 民眾黨彰北服務處換新裝

台灣民眾黨今日六位新任不分區立法委員宣誓就職，其中，彰化縣自即日起由王安祥接棒，將在立法院為鄉親、勞工與中小企業發聲，民眾黨彰化縣黨部原本與前立委張啟楷共用的服務處，今天也換上新裝，正式更名為「王安祥彰北服務處」。

王安祥是彰化員林人，深耕學術與公共政策領域，專長涵蓋人因工程、勞工安全及勞工衛生等議題，王安祥被視為政治素人，但多年來受邀參與中央與地方政府勞動政策的研究與規畫，以及職業安全、職業衛生及勞動力發展等重要議題，與政治圈頗有互動。

彰化縣黨部主委温宗諭指出，彰化是全台中小企業密度極高的縣市之一，製造業、傳統產業與家族企業眾多，中小企業不僅是地方經濟的命脈，更是就業市場的重要支柱。面對少子化帶來的人力短缺、中高齡勞工再就業需求上升，以及後疫情、新關稅時代工作型態與產業結構快速轉變，中小企業在用人、留才與勞動法規適應上，承受極大壓力。