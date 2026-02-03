陸配未放棄國籍不得當立委 陳金德：應收回當選證書

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀已由中選會發給當選證書，即將宣誓就職。行政院政務委員陳金德今天表示，任何人都可以參選，但當選就職前就必須申請放棄國籍，這是國籍法規定，中選會應該收回當選證書。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，備位的立委共有李真秀等6人遞補，已經取得中選會發給的當選證書，將前往立法院宣誓就職。

政委陳金德督導內政部業務，他今天受訪表示，依國籍法第20條規定，中華民國國民持有外國國籍者不得擔任公務員，立委是廣義的公務員。

陳金德表示，中華民國國民都可以依法參選，李是不分區立委，當時也是登記為候選人，但因為是否當選還不知道，所以是不會要求放棄國籍參選。

陳說，她現在遞補要擔任公務員，不能有外國國籍，所以中選會發給她當選證書之前，就必須要求她舉證是不是有其他國籍？如果有其他國國籍，就不得擔任公務員。如果她提不出來，也不切結，那當然不能夠就任，第一關中選會就要把關住。

陳金德強調，國籍法第20條規定，當然不能發給她當選證書，可惜的是中選會發了當選證書，她的立法委員資格是中選會給的，呼籲中選會或內政部應研討相關法規，中選會應該收回當選證書。