秀放棄中籍申請遭拒絕受理 李貞秀：唯一效忠中華民國

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
陸配李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委，成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。圖／本報資料照片
民眾黨立委李貞秀今天表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，唯一的效忠對象就是中華民國，同時也認同立委必須單一國籍，她去年也為此赴對岸辦理手續，然而對方基於政治正確拒絕受理，同時強調兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，候任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀今天宣誓就職。針對近期國籍爭議，李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣也認同中華民國，中選會昨天已經頒發當選證書，而她也在大法官面前完成宣誓。

李貞秀指出，自己身為中華民國立委，當然唯一效忠中華民國，雖然過去不在台灣出生，但是來到台灣落地深耕、生兒育女及工作繳稅，「我在台灣居住超過30年，5個小孩都是台灣人，居住的時間比在大陸還久，熱愛台灣、保護台灣的決心不比任何人少。」

李貞秀說，自己去年12月特地飛到香港，然後轉搭高鐵前往湖南衡陽，一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，然而對方依然拒絕受理，如同陸委會主委邱垂正所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

李貞秀表示，內政部昨天發送公文到她的辦公室，同時附上一份印有簡體字的相關公文，「我都不知道什麼時候，中華民國內政部開始幫對岸跑公文」，而且還是對岸公安局不受理的文件，「我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。」

有關拒絕受理原因，李貞秀則透露，對岸都是政治正確，依據中華民國憲法，兩岸就是互不承認，「他們一開始以為我要放棄戶籍，後來就說台灣當然不能放棄國籍，台灣根本就不能辦。」

媒體詢問，是否能夠公開宣示放棄中國國籍。李貞秀則拉高語氣地說，自己從出生到現在僅有中華民國國籍，從來沒有拿過中華人民共和國國籍，然而卻一度口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」，她也唯一領有中華民國護照，沒有拿過中華人民共和國護照。

李貞秀也說，如果兩岸發生衝突，自己的效忠對象就是中華民國，「我是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題」，同時也絕對認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。

