藍白合未來 白營新總召：福國利民都可合作

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
6位新科白委3日在立法院宣誓就職，並回應媒體時事提問。（民眾黨提供）
「無論是誰，只要有好法案都可以合作！」民眾黨新總召陳清龍3日被問到藍白合時如此表示，但監督執政黨的目標也不會變；針對綠委王義川爆料陳打給他談合作，陳清龍澄清說，是王先打給他，盼大家別扭曲事實。新白委李貞秀的中國國籍問題備受關注，她出示返陸放棄國籍機票表示，陸方不給放棄國籍，但她只拿中華民國護照。

嚴格監督民進黨

民眾黨3日有6位新立委因2年條款上任，民眾黨主席黃國昌表示，未來每周二與周五會到立法院與立委們開會，討論要推動的法案。被問到2026年選舉，黃國昌重申，藍白若要合，會先確定價值、理念與政策有共識，簽訂政黨合作協議後才進行第三階段的民調，目前與國民黨智庫都有保持聯繫。

被問到新會期藍白在國會是否會合作，民進黨立委王義川甚至在節目爆料陳清龍打給他，被傳有綠白合的可能性。陳清龍回應說，是王義川先打給他，完全是顛倒是非，當天因為跑行程沒接到王的來電，之後回電時聊到，有福國利民的法案可以一起推動，僅此而已。他也強調，未來會堅持嚴格監督民進黨。

唯一效忠中華民國

新科民眾黨立委李貞秀是陸配，由於未放棄國籍因此引發爭議，有可能1年內會依法被解職。對此，李貞秀出示她前往香港，再搭乘高鐵返回老家衡陽的機票與車票購買紀錄，表示她回到衡陽想要放棄國籍，但陸方公安局都不給，因此無法放棄。但她強調，只有拿過中華民國護照，此次到中國也是用台胞證。

媒體質疑，若兩岸發生衝突，李貞秀的效忠對象是誰？李貞秀直言回答，她已獲得中選會當選證書，在大法官見證下就職，因此「唯一效忠中華民國」，並強調自己熱愛台灣、認同中華民國，5個小孩都是台灣人，自己在台灣待的時間已經比在中國久，無論工作、繳稅與生兒育女都在台灣，保護台灣的決心不會比任何台灣人少。

