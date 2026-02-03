中國盼兩岸和平統一 鄭麗文：言之過早、無成熟條件

國民黨今天表示，黨主席鄭麗文日前接受外媒訪問時說，締造兩岸和平是她最重要的使命，規劃上半年訪問中國大陸會晤國家主席習近平，爭取兩岸和平承諾；至於陸方期待兩岸能和平統一，她認為，討論這個言之過早，沒有成熟的條件。

國民黨今天上午發布新聞稿表示，國際媒體經濟學人Podcast3日播出鄭麗文專訪，鄭麗文針對身分認同、兩岸和平、國防安全、美中關係及個人政治歷程等重大議題，說明長期思考與政策立場。

鄭麗文透過新聞稿表示，她主張兩岸和解，希望透過溝通與制度化互動降低誤判風險，避免衝突升高；接任黨主席後，她即公開表達對兩岸交流與對話的高度重視。國民黨接下來3到5年最重要的任務是締造兩岸和平與穩定，因此希望能與對岸展開交流與對話，當然也包括她與習近平的直接會面。

在兩岸關係議題上，鄭麗文說，避免衝突是當前最迫切的目標，兩岸絕對要避免兵戎相見，一定要避免戰爭或者是軍事衝突發生，執政的民進黨不接受九二共識，且經常主張實質的「兩國論」，導致近10年來兩岸關係不但跌到冰點，甚至越來越針鋒相對。

當經濟學人記者詢及大陸方面高度期待兩岸能和平統一時，鄭麗文說，她是一個非常務實的政治人物，當下最重要的是確立一個可以永續存在的和平架構；她公開表示過她的原則就是兩岸人民都能夠接受的，她就能夠接受，不過，她認為，討論這個言之過早，沒有成熟的條件。

針對國防與安全議題，鄭麗文說，台灣真正面臨的挑戰，並非單純的預算數字，而是結構性問題，今天台灣面臨一個非常嚴重的國防問題，在於專業的職業軍人非常嚴重缺乏。

鄭麗文也提到，她並不樂見零和對抗的局勢，希望看到美中和解，希望大家都能夠共好、共贏。站在台灣立場，當然是希望美中能夠和解甚至合作，現實面是中國大陸已是台灣不可或缺的市場。