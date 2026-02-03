影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

國民黨下屆台中市長提名陷入「姊弟之爭」，民進黨市長參選人何欣純今表示，這場選舉應該是理念之爭、政見之爭，而不是所謂的姊弟之爭這樣的政治大戲。她呼籲國民黨兩位有意參選人江啟臣和楊瓊瓔在爭來爭去之前，應該先把市民的利益、台中市如何發展的城市利益放在最優先。

何欣純說，台中市需要一個開大門、走大路的市長，需要的是把台中市民的利益放在最優先位置的市長，而不是為了黨內或者是自身利益而在那裡爭來爭去。

她說，他們黨內不管是協調或者初選機制如何，那是他們黨內的事，她無法評論，但是她要再次呼籲江啟臣和楊瓊瓔在爭來爭取之前，應該先把市民的利益、台中市如何發展的城市利益放在最優先，才是市民所想望的。