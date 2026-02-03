快訊

袁惟仁離世！女兒袁融淚喊承諾「不做指甲吉他會繼續彈」

土城女童猝死...隔天7名家人又一氧化碳中毒 社會局：非脆弱家庭

中職／大巨蛋演唱會卡檔期職棒場次縮水 3隊攻平日場站上雙位數

影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」民進黨市長提名人何欣純呼籲應市民利益優先。圖／何欣純
國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」民進黨市長提名人何欣純呼籲應市民利益優先。圖／何欣純

國民黨下屆台中市長提名陷入「姊弟之爭」，民進黨市長參選人何欣純今表示，這場選舉應該是理念之爭、政見之爭，而不是所謂的姊弟之爭這樣的政治大戲。她呼籲國民黨兩位有意參選人江啟臣和楊瓊瓔在爭來爭去之前，應該先把市民的利益、台中市如何發展的城市利益放在最優先。

何欣純說，台中市需要一個開大門、走大路的市長，需要的是把台中市民的利益放在最優先位置的市長，而不是為了黨內或者是自身利益而在那裡爭來爭去。

她說，他們黨內不管是協調或者初選機制如何，那是他們黨內的事，她無法評論，但是她要再次呼籲江啟臣和楊瓊瓔在爭來爭取之前，應該先把市民的利益、台中市如何發展的城市利益放在最優先，才是市民所想望的。

何欣純 楊瓊瓔

延伸閱讀

影／國民黨台中市長參選者至今未定 楊瓊瓔：支持者心急可理解

影／台中市長誰選國民黨難產？江啟臣喊話：需要的是方向不是猜忌

500億台中超巨蛋招商創新高 何欣純籲公開詳細專業評估報告

影／台中市長選戰最新民調落後江啟臣14% 何欣純：整體趨勢上升

相關新聞

賴總統提台美未來合作三大戰略 籲立院跳脫政黨窠臼審議關稅協議

總統府今舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德總統表示，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期...

與國共智庫論壇別苗頭 賴總統今親說明台美經濟合作進展與方向

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議日前落幕，總統府今天上午9時30分舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德總統將親上...

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月底宣誓就職，大陸駐宏大使于波當時也曾應邀出席阿斯夫拉就職儀式。...

影／國民黨下屆台中市提名陷「姊弟之爭」 何欣純籲：市民利益優先

國民黨下屆台中市長提名陷入「姊弟之爭」，民進黨市長參選人何欣純今表示，這場選舉應該是理念之爭、政見之爭，而不是所謂的姊弟...

影／中市黨內提名未定 江啟臣誠心向土地公祈求這3件事

雖然黨內市長提名未能「愈快愈好」，但有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣仍持續自己的拜票行程，今早赴位在市府旁的西屯...

國民黨新北市長人選 劉和然：尊重黨部節奏與安排

國民黨新北市長人選還在協商，新北市副市長劉和然今天受訪表示，目前相關行程與節奏均由地方黨部統籌安排，會全力尊重並配合黨部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。