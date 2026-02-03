籲中正視中華民國存在 賴總統：不審國防預算只國共合作 對台是危險的

總統府今舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德總統提出台美未來合作三大戰略。針對國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參與國共智庫論壇，賴總統說，在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、不審國防預算條例，只進行國共的合作，「這對台灣來講是危險的」。

賴總統說，民進黨政府不只重視台美關係、台灣與世界各國的國際關係，也同樣非常重視兩岸關係。從前總統蔡英文上任後清楚講明，承諾不變、善意不變、不會在壓力下屈服，也不會走回頭路；他上任時也特別提到，希望經由交流、對話來進行合作達到和平共榮的目標。

賴總統表示，他從擔任行政院長開始、在立法院備詢時就不斷強調，兩岸有共同的敵人，是天災地變傳染病，兩岸也有共同的目標，是創造兩岸人民福祉。

賴總統說，只要中國正視中華民國存在的事實，也願意尊重台灣人民自由民主的生活方式，只要能對等尊嚴，台灣很樂意跟中國進行交流合作，創造和平共榮。這是從蔡英文到他，近十年來，「我們的兩岸路線，持續保持善意」。

賴總統說，希望台灣跟國際社會能看見台灣守護國家的決心，而守護民主、守護主權不該被解讀為挑釁。希望在野黨進行國共交流的同時，也不能忘記，國民黨身為國會最大在野黨、跟民眾黨結合與主導的國會，應盡的責任。

賴總統說，推動國政是他、行政院長、行政團隊的責任，監督是國會的責任，國會有義務審議總預算案，在野黨也有責任，審議國防特別預算條例；特別是在面對中國威脅時，不能夠不審總預算、不審國防特別預算條例，只進行國共的合作，這對台灣來講是危險的。

賴總統說，相信社會大眾很清楚，台灣必須要有厚實的底蘊、厚實的底氣、要有強大的國防安全力量，才有辦法對等進行兩岸交流，希望國民黨能夠了解。

至於今天的記者會被外界解讀為是跟國共智庫論壇互別苗頭，賴總統否認表示，不是針對國共交流而開記者會，但今天剛好可以提供對比，讓國人清楚辨識，到底是民進黨政府目前推動的攜手美國、攜手友盟、走進國際記的經濟戰略，對台灣比較有利，或在野黨推動的「二次西進」， 對台灣經濟發展比較有利，如果國人清楚了解辨識，去年經濟成長率、蔡英文八年的經濟成長率、馬英九八年經濟成長率，到底孰優孰劣，應該會看得很清楚。