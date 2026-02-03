快訊

明立春開運秘招一次看！「三件事」絕對禁忌 好運財運恐跑光光

賴總統提台美未來合作三大戰略 籲立院跳脫政黨窠臼審議關稅協議

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

聽新聞
0:00 / 0:00

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸駐宏都拉斯大使于波（圖左）1月27日應邀出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（圖右）就職典禮，于波表示，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。（圖／取自大陸駐宏都拉斯大使館官網）
大陸駐宏都拉斯大使于波（圖左）1月27日應邀出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（圖右）就職典禮，于波表示，中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。（圖／取自大陸駐宏都拉斯大使館官網）

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月底宣誓就職，大陸駐宏大使于波當時也曾應邀出席阿斯夫拉就職儀式。宏都拉斯政府當地時間周一宣布，阿斯夫拉將於本周末前往美國，會見曾支持其參選的美國總統川普。

法新社稱，阿斯夫拉近期公開表示，宏都拉斯正在考慮重新與台灣建立關係。

據法新社報導，宏都拉斯外交部長Mireya Aguero表示，阿斯夫拉將於本周末前往美國進行這場重要的會晤，美國國務卿魯比歐也將參與此次對談。不過Aguero並未給出確切日期。

Aguero表示，向美國移民的問題將列入阿斯夫拉與川普對談的議程。阿斯夫拉此前已敦促川普恢復約6萬名宏都拉斯人的「臨時保護身分」（TPS），以避免他們被驅逐出境，他在受訪時表示，這是宏都拉斯議程中的優先事項。

去年11月宏都拉斯選舉期間，川普曾公開支持阿斯夫拉，並呼籲兩國在安全、移民與投資等議題上合作。而阿斯夫拉也已於本月12日會見過魯比歐，隨後兩國宣布了自由貿易協定的計畫。

Aguero表示，她已經會見中國駐宏都拉斯大使于波，以檢視北京與卡斯楚政府之間簽署的協議。

大陸駐宏都拉斯大使館日前發布新聞稿，指于波應邀出席在宏都拉斯國會舉行的阿斯夫拉就職儀式，並稱于波祝賀阿斯夫拉就職，表示中方願同宏方一道，在「一個中國原則」基礎上，共同推動中宏關係不斷向前發展。

阿斯夫拉 宏都拉斯 美國

延伸閱讀

川普堅持徹查Fed主席鮑爾、無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

川普揚言提高關稅 首爾：韓美就關稅議題取得進展

相關新聞

與國共智庫論壇別苗頭 賴總統今親說明台美經濟合作進展與方向

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議日前落幕，總統府今天上午9時30分舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德總統將親上...

與國共交流別苗頭？ 賴總統：國人可選擇要走向全世界或二次西進

第6屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）會議日前落幕，賴清德總統上午在總統府舉行記者會，說明台美合作進展與後續推動方向。正...

與台灣復交有望？宏都拉斯新總統周末將赴美會川普

宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）於上月底宣誓就職，大陸駐宏大使于波當時也曾應邀出席阿斯夫拉就職儀式。...

影／國民黨台中市長參選者至今未定 楊瓊瓔：支持者心急可理解

國民黨台中市長下屆參選人選至今未決定，立委楊瓊瓔今天受訪表示，支持者心急，大家都可以理解，她說國民黨一定要選出最強候選人...

賴總統提台美未來合作三大戰略 籲立院跳脫政黨窠臼審議關稅協議

總統府今舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）記者會，賴清德總統表示，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，他期...

藍中常委為何激戰 弱勢主席效應、派系爭搶話語權？

國民黨第22屆第一任中常委選舉結果揭曉，相較2年前登記不足額的「人人有獎」局面，此次45人搶29席競爭激烈，也反映黨內權力重組的暗潮洶湧。上屆慘澹的中常委選舉，為何在2年後重新成為兵家必爭之地？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。