與國共智庫論壇別苗頭 賴總統今親說明台美經濟合作進展與方向

第6屆「台美經濟繁榮夥伴對話」會議日前落幕，總統府今天上午9時30分舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，賴清德總統將親上火線說明台美合作進展與後續推動方向。正值國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京參與國共兩黨智庫論壇，賴總統這場記者會被解讀為是跟藍營互別苗頭。

「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會出席者包括賴總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。

府方人士指出，自賴總統上任以來，採取「立足台灣、美國加一、布局全球、行銷全世界」為主軸的經濟戰略路線清晰，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。

府方人士表示，政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）1月27日以實體方式在華府舉行，台美EPPD高層會議分別由經濟部長龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談。台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等7大領域達成共識。