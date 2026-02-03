影／回到熟悉老家圓環東路市場拜票 江啟臣：這裡是我的家

快訊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長江啟臣今天早上到豐原區圓環東路市場送春聯，拜票，他老家在此處。記者游振昇／攝影
立法院副院長江啟臣今天到豐原區圓環東路市場送春聯、拜票，他說自己在這裡長大，這裡是他的家，他從小到大都在這，他回到老家旁市場拜票，受到攤商和買菜民眾歡迎，有婦人剛買到一大袋食材看到江啟臣馬上要送給他，江啟臣笑著婉拒。

江啟臣表示，他今天早上到豐原區這處市場送春聯，他的老家還在這，直到他第一次選立委時都還住這裡，戶籍還在這裡，直到他選上第一屆立委才有自己的房子，他上半輩子都在這裡，對這個市場很有感情，他是市場邊長大的小孩，市場熟悉的吵雜喧鬧，陪伴他一路求學讀書的日子，他的求學伴奏曲，今天回到老家向市場攤商拜年，發春聯，他很高興，祝家過個好年。

也爭取國民黨提名想選下屆台中市長的立委楊瓊瓔，曾說她是台中沙鹿市場長大的小孩，她小時候就跟父母在市場賣布，市場的濃厚人情味，滋養她長大。

立法院副院長江啟臣今天早上到豐原區圓環東路市場送春聯，拜票。記者游振昇／攝影
