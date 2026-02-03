大罷免落幕國民黨嘉縣市黨工陷偽造連署司法風暴 不利輔選

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨嘉縣黨部。圖／聯合報資料照片

全台罷免潮去年落幕，大罷免大失敗。雖然嘉縣市非罷免區，但國民黨嘉義縣市黨部卻接連捲入偽造連署司法案件，接連判刑、起訴，讓黨工們身陷司法風暴，雖中央黨部委託律師為涉案黨工們打官司，但纏訟不利年底九合一選舉輔選，為選舉投下變數。

嘉縣罷免民進黨立委陳冠廷連署案。嘉義地方法院去年12月19日宣判，嘉縣黨部書記長楊富程、副主委國恕強，以及立委兼黨部主委王育敏服務處主任何博倫等10人，違反個人資料保護法遭判刑，涉案人員刑期介於10個月至1年10個月不等，均宣告緩刑3至5年，並須繳納公庫金及服義務勞役，全案上訴中。法院認定，楊富程居於主導地位，策畫分派任務，利用黨部公務電腦下載黨員名冊，交由黨工及志工填寫提議人資料，不法使用個資多達2639人，情節重大。

嘉縣黨工判決餘波未平，嘉市黨部再爆案，嘉義地檢署上月偵結起訴，針對罷免民進黨立委王美惠提議書涉嫌偽造連署，起訴市黨部書記長張嘉銘等11人。檢方表示，張嘉銘等人為反制其他公民團體推動罷免國民黨籍立委行動，竟基於違反個資法及偽造文書犯意聯絡，去年1月間，刻印陳姓領銜人私章，再登入國民黨組織管理系統資料庫，下載選舉區內國民黨黨員名冊。

張嘉銘召集幹部開會，連同陳姓領銜人私章及黨員資料、空白提議人名冊交與會成員，分工擅自填寫於罷免案提議人名冊，並在提議人名冊的「簽名或蓋章」欄位偽造黨員簽名方式，偽造王美惠罷免案提議書，後續再交由不知情陳姓領銜人去年2月13日，將2505份罷免案提議書遞交中選會，達到送交嘉市立委罷免案提議人名冊2159份以上門檻。因參與提議書名單有已過世者資料遭冒用，依偽造文書等罪嫌起訴張嘉銘等11人，劉姓及徐姓志工緩起訴，期間1年。

2起案件，市黨部主委蔡明顯、縣黨部主委王育敏，以及縣、市領銜人均未被認定涉案。然而，基層黨工接連捲入司法風暴，肩負年底九合一選舉輔選，官司纏訟影響士氣與運作。嘉市涉案黨工法院審理判刑輕重，是否比照涉案縣黨工，成為外界關注焦點。

