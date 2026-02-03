快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

根據美麗島電子報昨天發布的1月最新國政民調賴清德總統信任度46.9%、不信任43.3%，已經出現「黃金交叉」。政治評論員黃暐瀚表示，賴總統滿意度46.0%、不滿意度48.0%，未來極可能將出現「黃金交叉」。

黃暐瀚在臉書表示，民調重點還有行政院長卓榮泰滿意度高於不滿意，年底選前不太可能更換；副院長鄭麗君的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。國民黨主席鄭麗文的不信任度53.5%，遠高於信任度 28.7%。

他說，回顧去年8月，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚舉台美關稅為例，他說，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國。但民調卻是過半支持。結論是台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，「他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之」。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

大罷免 民調 藍營 黃暐瀚 賴清德

延伸閱讀

國民黨中常委選舉出爐！陳菁徽最高票 韓國瑜、鄭麗文人馬也入列

蔡英文2028挑戰賴總統連任？他分析3情境駁：硬講成兩人反目太OVER了

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

選北市？鄭麗君稱考古題 黃暐瀚對比當年回答…2026機率上升

相關新聞

華府直擊／川普政府改寫對中戰略 避免對抗但維持競爭

美國川普政府近日公布最新版的「國防戰略」（National Defense Strategy），文字內容雖然不避諱提到中國，但在態度上有明顯的轉變；內容不但言明要避免與中國陷入對抗（confrontation），相較於過去視中國為美國的長期競爭對手，2026國防戰略則把戰略核心更專注在保護美國國土之上。 然而，這是否代表川普政府忽略對中國的重視呢？也不盡然。聯合報駐華府特派記者陳熙文為讀者進一步解讀。

賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

根據美麗島電子報昨天發布的1月最新國政民調，賴清德總統信任度46.9%、不信任43.3%，已經出現「黃金交叉」。政治評論...

鄭麗文要會習，盧秀燕要訪美，剛柔並濟的重返執政之路？

2028年的政權之爭，對國民黨而言，不只是一次選舉，而是一場攸關存亡的背水一戰。2016年失去中央政權後，藍營在理念、世代與論述上多次受挫，如今在鄭麗文出任黨主席後，路線逐漸清晰：以兩岸議題重建戰略高度，以城市外交累積國際信任，形成「剛柔並濟」的雙核心布局，企圖翻轉國民黨的既定形象。

冷眼集／陸配立委爭議 無視兩岸條例 內政部惡意刁難

民眾黨立法院黨團今天將有六名立委換血，陸配李貞秀將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「...

民眾黨陸配立委今就職 立院人士：無權解職

民眾黨執行不分區立委「兩年條款」，中選會代理主委吳榮輝昨天頒授候任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀當選...

鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年鄭習會

國民黨主席鄭麗文接受聯合報專訪表示，期待今年上半年完成「鄭習會」，她有信心對於兩岸和平的堅定主張，會成為國民黨選舉的大利...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。