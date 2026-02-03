賴總統滿意度未來極可能「黃金交叉」 他曝大罷免後民調奇蹟回升原因

根據美麗島電子報昨天發布的1月最新國政民調，賴清德總統信任度46.9%、不信任43.3%，已經出現「黃金交叉」。政治評論員黃暐瀚表示，賴總統滿意度46.0%、不滿意度48.0%，未來極可能將出現「黃金交叉」。

黃暐瀚在臉書表示，民調重點還有行政院長卓榮泰滿意度高於不滿意，年底選前不太可能更換；副院長鄭麗君的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。國民黨主席鄭麗文的不信任度53.5%，遠高於信任度 28.7%。

他說，回顧去年8月，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚舉台美關稅為例，他說，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國。但民調卻是過半支持。結論是台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，「他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之」。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。