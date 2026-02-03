觀察站／盧秀燕爭逐大位 重啟關鍵起手式

台中市長盧秀燕預計三月訪美，目的地對準具高度政治意涵的美東地區，加上美國在台協會（ＡＩＴ）高層近期密集拜會中市府，引發盧「赴美面試、深度互動」的揣測。對盧而言，她因未參選國民黨主席、台中爆發非洲豬瘟疫情，讓她前進二○二八聲勢受挫，美東行是盧秀燕重啟爭奪大位布局的關鍵起手式。

值得關注的是，盧秀燕擔任市長迄今，從未規畫訪問大陸城市，也始終與兩岸議題保持距離，在國民黨中央被質疑過度「傾中」下，盧的「親美」立場清晰，美方官員也看重她在藍營中的角色；不管是刻意與黨中央區隔或互補，盧試圖爭取更多中間選民與國際社會的信任。

放眼各縣市首長，盧秀燕出訪次數不算多，目的地集中在具高度地緣政治意涵的國家，疫情後首度出訪選擇新加坡，既是美中關係的緩衝點與區域金融中心，也是台灣政治人物展現領導力與中道路線的舞台，盧藉此熟悉星國領導團隊，部分出訪細節迄今仍未解密。

盧前年七月以市長身分首度訪美，前往美西拜會僑界，並發表公開演說。不僅穿梭太平洋形塑兼顧城市與外交誠信的形象，盧也走訪日本與澳洲，補齊印太戰略的關鍵拼圖。

二○二○年因萊豬議題，盧秀燕與ＡＩＴ關係一度緊張，但近年雙方互動頻繁，與前後任ＡＩＴ處長都有深度互動；她是國民黨前進二○二八呼聲最高人選之一，但去年以「媽媽留在家」為由未參選國民黨主席，使她備受深藍支持者質疑，加上盧團隊處理非洲豬瘟疫情荒腔走板，都讓盧聲量下墜。

盧秀燕規畫三月第二度訪美，目標鎖定美東華盛頓等政治核心區域，相較於前次訪美的市政與僑務性質，此行被解讀為實質的「探路」與「面試」，也是盧秀燕重啟二○二八黨內提名聲勢的關鍵起手式。

盧團隊中有外交部北美司前司長令狐榮達與資深外交官黃國榮，利用市政舞台經營各國駐台使節網絡，讓各國駐台使節常現身台中活動；她出身淡江大學戰略研究所，立委任內長期在國防外交委員會，此次赴美能觸及的層級與議題，都將成為她衝刺二○二八的政治資產。