鄭麗文表態修法討黨產 剩餘捐作公益

藍白聯手在立法院三讀通過修正「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（黨產條例）」，救國團擺脫附隨組織，十六點三億元資產有望解套。國民黨主席鄭麗文昨表示，接下來還要再修黨產條例，這次要把國民黨黨產討回來，至少未來打司法戰時，還有活回來機會。

黨產條例這次修正僅限救國團解套，沒有婦聯會也沒有國民黨，主因是民眾黨態度保留，民眾黨主席黃國昌昨接受網路媒體訪問透露，修法過程中，國民黨原曾提出擴大調整條文本文，或以其他方式縮小適用範圍，但民眾黨並未同意，最後僅保留但書，明定「曾隸屬於國家者，不在此限」，且實際適用對象僅限救國團，並沒有婦聯會。

不過，鄭麗文昨天明確表態下階段就要修法追回被黨產會沒收的黨產。據了解，國民黨計畫在立院擴大修法，藉此要回被凍結的五十億元黨產，大部分用來清償積欠黨工的退休金，若有剩餘就捐作公益，讓「黨產歸零」。

鄭麗文昨接受聯合報專訪首度表態「當然要啊！」她表示，國民黨帳面上還欠廿幾億元負債，總要把債還完，否則今年黨產訴訟可能就要三審確定了。鄭麗文表示，雖然立法院修法後，執政黨可能也不副署、不執行、不理在野黨，「 但該做的動作還是要做」。

至於民眾黨團可能持不同意見，鄭麗文表示，這種事情本來就是一步一步來，「畢竟這是國民黨的黨產，跟民眾黨的確沒有關係」，她也說，民眾黨二月一日換新的立委上任，所以到時候可能要重新再溝通一次。

國民黨中央明天尾牙，暌違九年今年將首度發年終獎金，大概半個月左右。鄭麗文昨稱讚國民黨副主席兼秘書長李乾龍「太好了」。