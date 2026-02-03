聽新聞
鄭麗文：兩岸和平選舉大利多 盼上半年鄭習會

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬李成蔭／台北報導
暌違九年的國共論壇今天登場。國民黨主席鄭麗文昨天接受聯合報專訪時表示，期待今年上半年完成「鄭習會」。記者余承翰／攝影
國民黨主席鄭麗文接受聯合報專訪表示，期待今年上半年完成「鄭習會」，她有信心對於兩岸和平的堅定主張，會成為國民黨選舉的大利多，更願意當搭橋的人，累積善意與誠意，讓兩岸不再有軍事上的相互亮劍。

暌違九年的國共論壇今登場。國民黨副主席蕭旭岑昨率團抵達北京，大陸國台辦主任宋濤設宴款待。此次論壇是否為「鄭習會」的起點，備受矚目。鄭麗文否認鄭習會「期程定在三月」，僅說她希望訪陸在上半年完成，因下半年要忙選舉。

中共去年底對台軍演，引發民心不安。若見到習近平，是否會有所表達？鄭麗文表示，國民黨當然應該創造雙方同時釋出具體善意和誠意、對兩岸和平有高度的期待和承諾；但民進黨拒絕九二共識，不斷踩台獨紅線，是問題癥結所在。

鄭麗文說，就像她無法勸服民進黨下架台獨黨綱一樣，「我也不可能一次就讓中國大陸停止所有軍演」；但她希望透過善意和誠意的累積，兩岸和平，自然不再有軍事上的互相亮劍，這確實是國民黨要努力的方向和目標，也是為何二○二八政黨輪替非常重要。

鄭麗文坦言，不太可能第一次見面就像變魔術一樣，還是有很多困難與限制，但和平有了起頭，希望一步步把橋搭起來；除了互動交流，還要超越現實給予的諸多限制，以及過去累積的歧異和誤解。「我願意做搭橋的人，」最後誰可以走這條橋，「是開放的」。

鄭麗文強調，全台各領域和產業對兩岸關係有很深的期待，這會直接反映在選票上對國民黨的大力支持；如果代表和平穩定、反對台獨的國民黨可以重返執政，她相信在很多重大問題上可以得到具體突破。

盧三月訪美 補強對美路線

此外，美國在台協會（ＡＩＴ）日前接連拜訪台中市長盧秀燕，媒體報導盧秀燕將在農曆年後啟動訪美。據知情人士指出，盧團隊確實規畫三月訪美，台中市副市長黃國榮負責聯繫，ＡＩＴ也有居中幫忙，行程、會面人物都還在規畫中。近盧人士分析，國共論壇正在舉行，鄭麗文上半年將訪陸，盧訪美可適度補強黨中央對美路線，也可處理眼前台灣對美軍購問題。

盧、鄭陸續有訪美、陸規畫，被視為「女力攜手」。鄭麗文表示，習近平和盧秀燕行程，不是她能決定的，「一切只是巧合」，盧的訪美行程已經規畫一陣子，她已請黨駐美代表處秦日新全力協助，提供所需資料與當地聯繫安排。

國共智庫「兩岸交流合作前瞻論壇」今天登場，將以觀光、產業、環境三大主題，分組探討旅遊、航點、醫療安養、精密機械、ＡＩ、防災、新能源與環保議題，會後將發表共同宣言。

台中市長盧秀燕（左）昨天帶著學童啟動「台中有鈣讚計畫」。傳出她規畫三月訪美。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕（左）昨天帶著學童啟動「台中有鈣讚計畫」。傳出她規畫三月訪美。記者黃寅／攝影

鄭麗文 國民黨 訪美 國共論壇 台獨

