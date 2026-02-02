快訊

【即時短評】陸配可參選立委；卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

獎金續滾！威力彩頭獎連28槓 下期獎金上看9.7億元

【即時短評】陸配可參選立委 卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

聯合報／ 記者林銘翰林河名
陸配李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委，將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。圖／本報資料照片
陸配李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委，將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。圖／本報資料照片

民眾黨立法院黨團3日將有6名立委換血，陸配李貞秀將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「國籍法」要求出具喪失中國國籍證明，選擇性忽視「兩岸人民關係條例」設籍10年即可參選的規定，如果這不是惡意刁難，什麼才叫惡意刁難？

現行國籍法第20條規定，中華民國國民兼具外國國籍者，擔任公職前應該辦理放棄外國國籍，並且在到職日1年內完成喪失國籍，「但其他法律另有規定者，從其規定」。

對岸「中華人民共和國」雖是許多國人通常概念下的「外國」，但兩岸關係特殊，至今中華民國憲法仍是「兩岸一中」的憲法架構，兩岸分屬中華民國的「自由地區」與「大陸地區」，憲法增修條文也仍有「國家統一前」之字眼，因此，兩岸人民關係的相關法律適用，並非內政部一再引用的「國籍法」，而是「兩岸人民關係條例」。

而依兩岸人民關係條例第21條明定，大陸地區人民在台灣地區設有戶籍10年，即可登記為公職候選人。

李貞秀不但是中選會當年核可參選的民眾黨不分區立委候選人，中選會1日更已公告李貞秀等6人遞補民眾黨不分區立委；僅有內政部持續要求其提供「喪失中國國籍證明」，甚至要脅若有不符，立院應予解職，以及有官員揚言未來政府部門可不配合其調閱相關資料。

2024年12月18日，賴清德總統在移民節活動曾表示，政府將持續打造台灣成為包容、開放的社會，也會讓所有新住民在台灣安心生活、穩定發展，如今相關部會卻百般阻撓陸配擔任公職，更凸顯賴總統的「口是心非」。尤有甚者 ，中選會與內政部的做法前後矛盾，令人啼笑皆非：前者賦予陸配參政權利，後者卻限縮其擔任公職；陸配可以參選立委，卻不能行使立委職權，我國還好意思自許是「法治國」嗎？

國籍法 兩岸人民關係條例 中華民國憲法

延伸閱讀

罷免立委伍麗華連署涉不實案 國民黨2編審與志工團長認罪

民眾黨不分區換血…國會新會期仍會藍白合？ 學者：法案異議不大

內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

相關新聞

內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部隔空表示，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法，立法院...

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部指出，已於1月30日函請李貞秀依「國籍法」辦理放棄國籍程序，並於今...

【即時短評】陸配可參選立委 卻不能行使立委職權 我們還是法治國嗎？

民眾黨立法院黨團3日將有6名立委換血，陸配李貞秀將成為我國首位具有大陸配偶身分的立委。但綠營連日出招，內政部更持續搬出「...

賴總統明主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會 說明台美合作進展

總統府訂於2月3日（周二）上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德總統、...

美麗島民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

美麗島電子報今天發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，獲得46.9%民眾信任，比上月增加4.3個百分...

民眾黨邀近20國駐台使節茶敘 黃國昌：嚴格監督預算與支持國防無衝突

行政院會去年提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今未能交付立法院相關委員會審查。民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。