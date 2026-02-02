民眾黨邀近20國駐台使節茶敘 黃國昌：嚴格監督預算與支持國防無衝突

行政院會去年提出規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，至今未能交付立法院相關委員會審查。民眾黨主席黃國昌今天表示，唯有嚴格監督才能取得人民支持，「支持國防與嚴格監督、審查預算毫無衝突。」

民眾黨晚間透過新聞稿表示，國際部今天舉行駐台使節茶敘活動，包括6名新任不分區立委、近20國駐台單位均有出席，雙方針對國際局勢、台灣經濟發展及立法院新會期願景等議題進行交流。

黃國昌致詞時指出，民眾黨正處於台灣民主變革的核心，不僅是立法院的關鍵少數，更是引領台灣政治走向「理性、務實、科學」的關鍵力量，這股力量具體展現在國會改革與司法正義、理性監督強化國防及推動價值外交等三個面向。

針對國防特別預算，黃國昌則說，唯有公開透明、嚴格監督才能取得全體國民支持，「支持國防及強化國軍作戰能力與嚴格監督、審查預算毫無衝突」，行政院在去年提出1.25兆元國防特別條例草案，這是台灣史上最高額特別預算，但是全民卻無從得知明確投資項目。

黃國昌說明，作為一個負責任的政黨，民眾黨提出國防特別條例草案，不僅將美國國務院報准國會的5項軍購全數納入，另外也保留新台幣881億元因應國軍作戰能力急速提升的需求。

針對2026年地方選舉，黃國昌也闡述民眾黨共同政策綱領、36項具體政見，希望國際友人理解台灣內部聲音，藉此建立更深層的互信關係，務實地共同維持區域穩定與繁榮，民眾黨也將持續致力與各國代表緊密互動，相信台灣有能力成為「負責任且可預測」的夥伴。