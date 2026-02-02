快訊

報復性反彈行情起跑！台指期夜盤大漲300點

講授三七五減租遭投訴「政治帶入校園」 代課教師喊累了心寒離職

大S遺照首度曝光 小S致詞全文：想到姊最後3年有姊夫陪「我的心就會平靜」

內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
民眾黨不分區立委排名第15名的陸配李貞秀備受關注，內政部表示，依國籍法規定，應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院。圖／聯合報資料照片
民眾黨不分區立委排名第15名的陸配李貞秀備受關注，內政部表示，依國籍法規定，應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院。圖／聯合報資料照片

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部隔空表示，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法立法院應予以解職。立法院人士指出，立院依照中選會公告遞補名單辦理宣誓儀式，明日正常辦理宣誓，立院也無權解職任何人。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，備位立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人遞補當選明3日赴立院宣誓就職。不過內政部今天喊話，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，立法院應予以解職。

立法院人士指出，當初是中選會辦理選舉，公告民眾黨不分區立委名單，接著民眾黨執行不分區立委兩年條款，也是中選會公告這6人遞補民眾黨不分區立委。

立法院人士指出，立法院只是依照中選會給的名單辦理立委宣誓就職報到程序，立法院不是執法單位，也沒有任何權力解職立委；另外立委就職前要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，但立院基於信賴原則只是備查，不會特別調查。

立法院 國籍法 民眾黨 李貞秀 中選會 內政部

延伸閱讀

黃國昌：嚴格監督特別預算與支持國防毫無衝突

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

綠營放話拒絕李貞秀質詢索資 民眾黨團：行政部門須提供立委問政資料

行政團隊可拒李貞秀質詢索資？綠促立院修法 藍批違憲亂政

相關新聞

內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部隔空表示，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法，立法院...

李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部指出，已於1月30日函請李貞秀依「國籍法」辦理放棄國籍程序，並於今...

賴總統明主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會 說明台美合作進展

總統府訂於2月3日（周二）上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德總統、...

美麗島民調出爐！賴總統信任度現「黃金交叉」 執政不滿意度高於滿意度

美麗島電子報今天發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，獲得46.9%民眾信任，比上月增加4.3個百分...

民眾黨不分區換血…國會新會期仍會藍白合？ 學者：法案異議不大

「國民黨與民眾黨法案差異不大，且新總召陳清龍與柯黃交情都不錯，藍白合應不會生變！」學者曲兆祥2日針對民眾黨新上任立委們態度受訪時如此分析…

監察院第6屆最後年度檢討 收受人民書狀大增3萬件

監察院今天舉行第6屆監察委員任內最後一次年度工作檢討會議。據統計，截至民國114年底，第6屆監委共糾正481案、彈劾20...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。