內政部喊話「李貞秀若無放棄陸籍應解職」 立院人士：明正常宣誓

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部隔空表示，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法，立法院應予以解職。立法院人士指出，立院依照中選會公告遞補名單辦理宣誓儀式，明日正常辦理宣誓，立院也無權解職任何人。

民眾黨執行不分區立委兩年條款，備位立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6人遞補當選明3日赴立院宣誓就職。不過內政部今天喊話，若李貞秀未於到職前辦理放棄外國國籍，立法院應予以解職。

立法院人士指出，當初是中選會辦理選舉，公告民眾黨不分區立委名單，接著民眾黨執行不分區立委兩年條款，也是中選會公告這6人遞補民眾黨不分區立委。

立法院人士指出，立法院只是依照中選會給的名單辦理立委宣誓就職報到程序，立法院不是執法單位，也沒有任何權力解職立委；另外立委就職前要簽署「有無雙重國籍、放棄外國籍」切結書，但立院基於信賴原則只是備查，不會特別調查。