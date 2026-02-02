監察院第6屆最後年度檢討 收受人民書狀大增3萬件

監察院今天舉行第6屆監察委員任內最後一次年度工作檢討會議。據統計，截至民國114年底，第6屆監委共糾正481案、彈劾205人，監院收受人民書狀達8萬2182件。若與第5屆監委任內最後一次年度檢討會議數據相比，人民書狀數量增加超過3萬件。

監察院第6屆監委任期至今年7月31日。監察院透過新聞稿表示，今天舉行民國114年度工作檢討會議，監察院代理院長李鴻鈞指出，這是本屆最後一次召開年度工作檢討會議，感謝監察院所有委員及人員付出和努力，期許繼續堅守監察院職權，不負憲政職責及人民期待。

監察院秘書長黃適卓指出，114年度及第6屆院務工作成果包含捍衛監察職權，聲請立法院職權行使法等法規範憲法審查；主辦第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）；完成國定古蹟結構損壞調查及修復工程，修復監院穹頂等。

監察院也說明，114年共收受人民書狀1萬5549件，核派調查186案，提出調查報告254案；成立糾正案89案、函請改善案237案；彈劾案計27案（彈劾40人）；成立糾舉案1案（糾舉1人）。

監察院補充，若以第6屆監委職權行使成果來說，截至114年12月31日，共收受人民書狀8萬2182件，其中司法及獄政類占38.1％最多，其次為內政及族群類占25.7％、社福及衛環類占8.7％，顯示司法正義、內政族群與社福衛環是民眾主要關心議題。

監察院解釋，第6屆核派調查共1541案，提出調查報告1365案；糾正481案、函請各機關改善1203案；彈劾125案（共205人）；糾舉5案（共6人）。

若對照第5屆監委任內最後一次年度工作檢討會議的統計數據，第5屆收受人民書狀共5萬2083案，糾正485案，函請改善1267案，彈劾138案（共200人），糾舉1案（1人）。

針對115年監察院工作重點，黃適卓強調，包括出席APOR及伊比利美洲監察使聯盟（FIO）年會等，深化國際監察交流；積極研修陽光法令，力促法制務實完整；完善巡察機制及法令，落實人權保障；導入生成式AI應用，加強人才培訓；古蹟建築及珍貴史料維護，提升各項節能減碳成效等。