黃國昌：嚴格監督特別預算與支持國防毫無衝突

台灣民眾黨主席黃國昌今天率新任不分區立委與近20國駐台使節茶敘，針對國防特別預算，黃國昌指出，唯有公開透明、嚴格監督，才能取得全民支持；支持國防及強化國軍作戰能力，與嚴格監督、審查預算毫無衝突。

台灣民眾黨晚間透過新聞稿表示，國際部今天舉行新任不分區立委與駐台使節茶敘活動，近20國駐台單位派員出席。黃國昌與6位新任立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀，以及立委陳昭姿、劉書彬出席。

黃國昌致詞提到，民眾黨正處於台灣民主變革的核心，不僅是國會中的關鍵少數，更是引領台灣政治走向「理性、務實、科學」的關鍵力量；這股力量具體展現在國會改革與司法正義、理性監督強化國防、推動價值外交等三個面向。

針對國防特別預算，黃國昌強調，唯有公開透明、嚴格監督，才能取得全體民眾支持；支持國防及強化國軍作戰能力，與嚴格監督、審查預算毫無衝突。行政院去年提出新台幣1.25兆元國防特別預算案，是台灣史上最高額的特別預算，但全民卻無從得知明確投資項目。

黃國昌強調，民眾黨提出的國防特別條例草案，不僅將美國國務院報准美國國會的5項軍購全數納入，且另保留新台幣881億元因應國軍作戰能力急速提升的需求。

黃國昌說明，國際友人能更理解台灣內部的真實聲音，才能夠建立更深層的互信關係，務實地維持區域穩定與繁榮。民眾黨將持續致力於與各國代表緊密互動，並堅信台灣應該且有能力成為「負責任且可預測」的夥伴，期盼未來一同守護民主、自由、法治的共同價值。