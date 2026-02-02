李貞秀明宣誓就職 內政部「已送退出陸籍申請表」：到職前未辦理應解職

具陸配身分的民眾黨不分區立委李貞秀明天宣誓就職，內政部指出，已於1月30日函請李貞秀依「國籍法」辦理放棄國籍程序，並於今日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李的國會辦公室，也函請李提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，若未於就（到）職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法，立法院應予以解職。

民眾黨執行不分區立委2年條款，林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌，2月1日辭去立委職務，但遞補當選的人選中，因李貞秀具陸配身分，引發熱議，民進黨立委呼籲李貞秀盡速放棄國籍。

民眾黨團主任陳智菡指出，李貞秀已依台灣規範，到中國申請放棄國籍，但正如陸委會主委邱垂正所說，現階段兩岸架構下，沒有人能夠做到這件事。

內政部指出，原中國大陸人民身分轉換後，如欲登記參選公職，須符合兩岸條例在台設籍滿10年規定，當選後就（到）職前，亦與一般國人相同，須符合國籍法禁止具有雙重國籍者擔任我國公職之資格規定，兼具我國以外國籍者擬任立法委員時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。戶籍與國籍是不同的法律概念，其理甚明。

內政部強調，原中國大陸人民在未放棄該國國籍前，依據中共國家安全法、國家情報法及反間諜法等法律規定，中國大陸人民負有配合該國情報單位要求提供情報義務。倘原中國大陸人民在台擔任民選公職，同時擁有中華民國國籍和該國國籍，即會面臨法律義務上之衝突，亦可能因擔任我國民選公職而遭中共政權要求提供相關線索及證據。因此國籍法第20條規定，除維護我國國家利益外，亦保護渠等擔任民選公職可能面臨的矛盾及風險。

內政部說明，若立委未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法。立法院就立委有無國籍法第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符國籍法第20條規定，立法院即應予以解職。