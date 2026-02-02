「不喜統一可離台」陸駐澳大使公開提一中原則 外交部籲國際共同維持現狀

快訊

中央社／ 台北2日電
大陸駐澳大使肖千日前於公開場合喊一中原則，並指「不喜歡統一可離開台灣」。（新華社資料照）
中國駐澳大使肖千日前於公開場合喊一中原則，並指「不喜歡統一可離開台灣」。外交部今天表達嚴正抗議，並重申兩岸互不隸屬，呼籲國際社會共同維持穩定現狀不受片面改變。

人民網報導，肖千1月28日於澳洲坎培拉出席新年媒體簡報會時指「不喜歡統一可離開台灣」，並引用聯大第2758號決議背書一中原則，指台灣為中國的一部分。

外交部晚間回覆中央社提問表示，肖千在公開場合妄言，並再次錯誤引用聯合國大會第2758號決議，以所謂「一中原則」否定台灣主權地位的不實論述，外交部表達嚴正抗議並嚴厲譴責。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立的民主國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國從未統治過台灣一天，任何扭曲台灣主權地位、否定台灣人民民主選擇的言論，均無法改變國際公認的兩岸現狀。只有台灣人民有權決定台灣的前途。

外交部呼籲國際社會持續支持民主台灣，並共同維持台海和平穩定的現狀不受片面改變，為區域乃至於全球的安全與繁榮作出積極正面的貢獻。

外交部 一中原則 主權 台灣人 澳洲

