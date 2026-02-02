民眾黨不分區換血…國會新會期仍會藍白合？ 學者：法案異議不大

「國民黨與民眾黨法案差異不大，且新總召陳清龍與柯黃交情都不錯，藍白合應不會生變！」學者曲兆祥2日針對民眾黨新上任立委們態度受訪時如此分析。但他也強調，可以觀察地方選舉若不合，是否會蔓延到國會？

民眾黨8位立委中，有6位因為2年條款請辭，剩下陳昭姿、劉書彬2位立委還有新任的洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀。而黨主席黃國昌近日將投身新北選戰，創黨主席柯文哲不僅接任國家治理學院院長，近日還表示「藍白合」可以變成「藍白分」（分工合作），外界猜測新會期藍白在國會的合作可能生變。

柯想親自指揮黨團

對此，柯文哲受訪時表示，兩個太陽也可以合作，每個人做自己擅長、喜歡的事情就好。他舉例，自己每次看到法律條文就想打瞌睡，身為外科醫師，看法律文字覺得很煩，但黃國昌對那方面有興趣，所以就分工合作，立法院的事就交給黃國昌處理。

民進黨立委吳沛憶近日上節目受訪時認為，柯文哲會想更直接地來指揮或在民眾黨黨團發揮自己的影響力，像上個會期末時，他就到立院拜會藍綠黨團，拜訪總召柯建銘，甚至開記者會。她強調，柯文哲若想展現自身影響力，一定要親自指揮黨團，對此，黃國昌即便是黨主席也沒轍。

法案差異度不高

但文化大學國發所兼任教授曲兆祥受訪時則分析，除非民眾黨政策與國民黨差距很大，否則新立委剛上任，因為還在熟悉議事規則與立法院文化，應該不會有激進的作為，而目前藍白並沒有明顯衝突的法案，因此他認為在國會藍白合的機會還是很高。

至於新立委會聽誰的？曲兆祥認為，黨團新總召陳清龍與柯文哲關係不錯，與黃國昌也沒有傳出不合，而黃國昌雖然要競選新北，但為了協助新立委接軌，也還是會關心國會的狀況，因此運作上應該也不會有大問題，今年這兩個會期民眾黨立委應該還是在新生訓練、適應的階段。

觀察選舉影響

但曲兆祥指出，若藍白在地方選舉有矛盾，可以觀察是否會延續到黨團的合作，但這目前還不能預測，屆時要看黃國昌與柯文哲的態度。

