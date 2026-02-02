賴總統明主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會 說明台美合作進展

疫情解封後，各縣市首長紛紛恢復出訪行程，但台中市長盧秀燕的作法明顯不同。同為六都首長、台南市長黃偉哲上任以來出訪近40次，盧秀燕至今僅安排少數幾趟出訪，且目的地高度集中於具地緣政治意義的國家。這樣的差異，不只是個人風格，更反映其對國際關係的判斷與政治布局。

2026-02-02 14:40