賴總統明主持台美經濟繁榮夥伴對話記者會 說明台美合作進展

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德今赴台北郵局慰勉快捷郵件投遞同仁，會前接受聯訪時表示，在野黨強行通過顏寬恒條款、中天條款，同時無視中國大陸威脅，阻擾國防特別條例，盼全國民眾能評評理。記者許正宏／攝影
總統府訂於2月3日（周二）上午9時30分至10時10分在大禮堂舉行「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，出席者包括賴清德總統、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍、經濟部長龔明鑫、經濟部國際貿易署長劉威廉及外交部北美司長王良玉。活動將同步於總統與總統府YouTube頻道及總統府發言人Facebook直播，對外說明台美合作進展與後續推動方向。

府方人士指出，賴總統上任以來，執政團隊的經濟戰略路線採取「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的清晰主軸，強調在供應鏈重組與地緣經濟競爭升溫下，透過攜手美方、深化對話、強化產業合作與投資交流，協助台灣產業穩健走向國際。政府將持續以國家利益為依歸，拓展對外經貿夥伴關係，提升台灣在全球供應鏈中的關鍵地位與韌性。

第六屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）1月27日以實體方式在華府舉行，台美EPPD高層會議分別由龔明鑫與美國國務院經濟事務次卿海柏格（Jacob Helberg）主談。台美雙方在AI供應鏈、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機、高科技人才培育、第三國合作及雙邊經濟合作等7大領域達成共識。

